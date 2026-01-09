Los nominados a los Globos de Oro en las principales categorías: quiénes son los favoritos

Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán el domingo. Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.
Películas
Mejor película, drama
Frankenstein
Hamnet
Solo fue un accidente
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Mejor película, musical o comedia
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No other choice
Nouvelle vague
Una batalla tras otra
Mejor actor, drama
Joel Edgerton, Sueños de trenes
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, La máquina: The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte
Mejor actriz, drama
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Mátate, amor
Renate Reinsve, Valor sentimental
Julia Roberts, Cacería de brujas
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Lo siento, cariño
Mejor actor, musical o comedia
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-hun, No other choice
Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz, musical o comedia
Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre
Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
Chase Infiniti, Una batalla tras otra
Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una batalla tras otra
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt, La máquina: The Smashing Machine
Elle Fanning, Valor sentimental
Ariana Grande, Wicked: Por siempre
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Ryan Coogler, Pecadores
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Solo fue un accidente
Joachim Trier, Valor sentimental
Chloé Zhao, Hamnet
Mejor película en lengua no inglesa
Solo fue un accidente (Francia)
No other choice (Corea del Sur)
El agente secreto (Brasil)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind Rajab (Túnez)
Mejor logro cinematográfico y en taquilla
Avatar: Fuego y ceniza
F1
Las guerreras k-pop
Misión imposible: La sentencia final
Pecadores
La hora de la desaparición
Wicked: Por siempre
Zootopia 2
Mejor película animada
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Elio
Las guerreras k-pop
La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia
Zootopia 2
Televisión
Mejor serie dramática
"La diplomática"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Severance"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Mejor actor, drama
Sterling K. Brown, "Paradise"
Diego Luna, "Andor"
Gary Oldman, "Slow Horses"
Mark Ruffalo, "Task"
Adam Scott, "Severance"
Noah Wyle, "The Pitt"
Mejor actriz, drama
Kathy Bates, "Matlock"
Britt Lower, "Severance"
Helen Mirren, "Mobland"
Bella Ramsey, "The Last of Us"
Keri Russell, "La diplomática"
Rhea Seehorn, "Pluribus"
Mejor serie musical o de comedia
"Abbott Elementary"
"The Bear"
"Hacks"
"Nobody Wants This"
"Solo asesinatos en el edificio"
"The Studio"
Mejor actor, musical o comedia
Adam Brody, "Nadie quiere esto"
Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"
Glen Powell, "Chad Powers"
Seth Rogen, "The Studio"
Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"
Jeremy Allen White, "The Bear"
Mejor actriz, musical o comedia
Kristen Bell, "Nadie quiere esto"
Ayo Edebiri, "The Bear"
Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio"
Natasha Lyonne, "Poker Face"
Jenna Ortega, "Merlina"
Jean Smart, "Hacks"
Mejor miniserie o película para TV
"Adolescencia"
"All Her Fault"
"La bestia en mí"
"Black Mirror"
"Morir de placer"
"La novia"
Mejor actor, miniserie o película para TV
Jacob Elordi, "El angosto camino al norte profundo"
Paul Giamatti, "Black Mirror"
Stephen Graham, "Adolescencia"
Charlie Hunnam, "Monster: La historia de Ed Gein"
Jude Law, "Black Rabbit"
Matthew Rhys, "La bestia en mí"
Mejor actriz, miniserie o película para TV
Claire Danes, "La bestia en mí"
Rashida Jones, "Black Mirror"
Amanda Seyfried, "Long Bright River”
Sarah Snook, "All Her Fault"
Michelle Williams, "Morir de placer"
Robin Wright, "La novia"
Películas con más nominaciones
Una batalla tras otra – 9
Valor sentimental – 8
Pecadores – 7
Hamnet– 6
Frankenstein - 5
Wicked: Por siempre – 5