Los nominados a los Globos de Oro en las principales categorías: quiénes son los favoritos

Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán el domingo. Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.

Películas

Mejor película, drama

Frankenstein

Hamnet

Solo fue un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película, musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle vague

Una batalla tras otra

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, La máquina: The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Mátate, amor

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Cacería de brujas

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Lo siento, cariño

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-hun, No other choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, If I Had Legs, I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: Por siempre

Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, El testamento de Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, La máquina: The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Por siempre

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Solo fue un accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película en lengua no inglesa

Solo fue un accidente (Francia)

No other choice (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor logro cinematográfico y en taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Las guerreras k-pop

Misión imposible: La sentencia final

Pecadores

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito

Elio

Las guerreras k-pop

La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia

Zootopia 2

Televisión

Mejor serie dramática

"La diplomática"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Severance"

"Slow Horses"

"The White Lotus"

Mejor actor, drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Diego Luna, "Andor"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task"

Adam Scott, "Severance"

Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz, drama

Kathy Bates, "Matlock"

Britt Lower, "Severance"

Helen Mirren, "Mobland"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "La diplomática"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Mejor serie musical o de comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Nobody Wants This"

"Solo asesinatos en el edificio"

"The Studio"

Mejor actor, musical o comedia

Adam Brody, "Nadie quiere esto"

Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"

Glen Powell, "Chad Powers"

Seth Rogen, "The Studio"

Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para TV

"Adolescencia"

"All Her Fault"

"La bestia en mí"

"Black Mirror"

"Morir de placer"

"La novia"

Mejor actor, miniserie o película para TV

Jacob Elordi, "El angosto camino al norte profundo"

Paul Giamatti, "Black Mirror"

Stephen Graham, "Adolescencia"

Charlie Hunnam, "Monster: La historia de Ed Gein"

Jude Law, "Black Rabbit"

Matthew Rhys, "La bestia en mí"

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Claire Danes, "La bestia en mí"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Amanda Seyfried, "Long Bright River”

Sarah Snook, "All Her Fault"

Michelle Williams, "Morir de placer"

Robin Wright, "La novia"

Películas con más nominaciones

Una batalla tras otra – 9

Valor sentimental – 8

Pecadores – 7

Hamnet– 6

Frankenstein - 5

Wicked: Por siempre – 5