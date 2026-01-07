“Peaky Blinders: el hombre inmortal” llega a los cines en marzo: cuándo desembarcará en Netflix

La nueva película del guionista británico, Steven Knight, “Peaky Blinders: el hombre inmortal” reveló el trailer con las primeras imágenes que le darán continuidad a la historia compuesta por seis temporadas y que cautivó a los usuarios en el streaming. Su estreno inicial tendrá lugar el viernes 6 de marzo en los cines de la Argentina. En tanto que, catorce días después, a partir del 20 de marzo, se podrá ver a través de la plataforma de Netflix.

Netflix anunció el documelntal de Stranger Things, "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5": cuándo sale

La apuesta busca ampliar el universo creado por el letrista Steven Knight y trasladar el clima oscuro y político de la serie. La dirección artística del largometraje está en manos del director británico de 46 años, Tom Harper, quien dirigió los tres últimos episodios de la primera temporada original.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El filme de los gangsters de Birmingham marca el regreso del actor irlandés, Cillian Murphy en la piel de Thomas Shelby. El peso cinematográfico del proyecto apunta principalmente a los fans históricos de la serie, así como también a atraer la atención de un público.

El lanzamiento del primer tráiler ha generado una gran intriga a la espera de su debut en la pantalla grande por parte de los espectadores y Netflix buscará consolidar a Peaky Blinders: “El hombre inmortal” como el título más rutilante de su programación en 2026.

El actor principal, Cillian Murphy vuelva a su papel estelar para cumplir con el pedido de llenar el hueco que la esperada película promete llenar.

Netflix presenta Agatha Christie: Las siete esferas, la miniserie de misterio que abrirá 2026

En el marco de una entrevista con el sitio web líder en cine y televisión, The Playlist, Steven Knight, confirmó que el filme tendrá su estreno inicialmente en cines, algo poco común para Netflix, que suele priorizar su plataforma.

Peaky Blinders: “El hombre inmortal”

Steven Knight: “Quiero que los fans de Peaky que han sido parte de esto, lo vean juntos en una sala”

El guionista de la serie, expresó: “Quiero que los fans de Peaky que han sido parte de esto, lo vean juntos en una sala”, destacando así el boca en boca que hizo que la historia de los gangsters trascendiera y se ganará la aprobación de grandes públicos de diversos rangos etarios.

Además, Knight agregó: “Peaky Blinders nunca se promocionó masivamente, pero la gente la encontró y se lo contó a los demás".

"Oppenheimer" llegó a Netflix: la historia real del científico que creó la bomba atómica y cambió el curso de la historia

Thomas Shelby

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby. Además, el elenco estará compuesto por grandes incorporaciones actorales que se sumarán al futuro estreno de la película de los Peaky Blinders. La actriz sueca Rebecca Ferguson, reconocida artísticamente por haberse puesto en el papel de Elizabeth Woodville en la serie The White Queen.

Por otro lado, el actor Barry Keoghan, tras obtener una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor por su papel en el drama psicológico "Saltburn y, quien también se destacó en su participación en la miniserie Chernobyl (2019).

PM / EM