Sobregiro mileísta por Trump en Venezuela

La aceleración conlleva riesgos y beneficios. Puede permitir llegar primero a algún objetivo. También aumenta la chance de despistarse. Javier Milei ha vuelto a disfrutar y padecer ambas sensaciones estos últimos días, con la captura en Venezuela de Nicolás Maduro por parte de fuerzas norteamericanas.



Pocas horas después de la incursión militar estadounidense, el presidente argentino se apuró el mismo sábado por la mañana, primero en un posteo y luego en una entrevista, a aplaudirla. A ello se sumó luego la Cancillería, desde un comunicado oficial.



Con el paso de los días y ante distintos organismos regionales e internacionales (ONU, OEA, Celac), nuestro país ratificó su férrea postura de respaldar la intervención de Donald Trump en territorio venezolano. Más allá de todos los alineamientos incondicionales previos de Milei con Trump -y la contrapartida de Washington en su salvataje financiero previo a la elección de octubre-, que le quitan sorpresa a la posición argentina, la renovada fidelidad trajo su premio.



La “operación militar limitada” de Donald Vladimirovich Trump en Venezuela



Este martes, según informó EE.UU., el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se contactó por teléfono con el canciller Pablo Quirno, para conversar sobre la crisis venezolana y agradecer “la cooperación continua de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.



Este reconocimiento fue recibido con entusiasmo por el Gobierno, dentro de cuyas estructuras se ha bajado la línea de defender la acción militar trumpista, sin medias tintas ni libertad de pensamiento respecto a la violación (una más, ojo) del derecho internacional.



El llamado de Rubio alienta además a la administración mileísta en la idea que expresó hace apenas una semana el propio Presidente, al plantear en un reportaje a CNN en español que se va a armar un bloque pro EE.UU. con una decena de países de la región. El grupo lo lideraría Milei, claro. Faltaba más.



Fuentes oficiales señalaron que Washington ve con buenos ojos esa iniciativa regional libertaria, pero desconocen si ese tema se incluyó en el diálogo entre Rubio y Quirno. Tampoco se supo si en la conversación el jefe de la diplomacia estadounidense tiró de las orejas a su par argentino, en relación con el apresuramiento mileísta en definirse sobre el futuro inmediato de Venezuela.

Es que en aquella entrevista sabatina, Milei sostuvo que “(Edmundo) González Urrutia es el presidente electo, debería asumir”. Y revalorizó el rol que debería cumplir en la nueva etapa Marina Corina Machado, la líder opositora ganadora del Nobel de la Paz (al que viajó en vano el Presidente).



Nota al pie. El régimen de Maduro le impidió a Machado presentarse a las elecciones de 2024, ella motorizó la candidatura de González Urrutia, que venció cómodamente, según los principales veedores internacionales. Pero el madurismo se proclamó triunfador y se agudizó la represión interna ante la quietud global.



Pocas horas después de que Milei ensalzara el rol que les cabría a González Urrutia y Machado, Trump lo dejó en offside. El jefe de la Casa Blanca desestimó a Machado por falta de apoyo y un argumento similar dio el canciller Rubio sobre González Urrutia.



Ni Milei ni ningún vocero libertario volvieron a repetir esa consideración sobre el futuro venezolano. Y a seguir adelante, que con la incondicionalidad ante Trump, aquí no ha pasado nada.