Para Javier Milei, Trump sí, pero China también: "Yo no voy a romper los lazos comerciales"

El presidente Javier Milei elogió este martes por la noche a su par estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, al considerar que el mandatario norteamericano está “rediseñando el orden mundial” y avanza contra lo que definió como el “socialismo asesino”.

No obstante, el jefe de Estado argentino aclaró que, pese al profundo alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos, su gobierno no romperá los vínculos comerciales con China.

“Trump está rediseñando el orden mundial. Se dejó de pensar en términos de globalización para pasar a pensarse en términos de geopolítica, y parte de esa discusión es terminar con el socialismo asesino, llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”, sostuvo Milei en una entrevista concedida al canal de streaming Neura.

En ese marco, el mandatario destacó la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos en el actual escenario regional y subrayó que la postura de su gobierno fue definida antes de asumir. “Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejor posicionados que otros. Nosotros tomamos una postura clara desde antes de ser electos; fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica”, afirmó.

Pero aclaró que “siempre” habló de “alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial”.

“Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”, aseguró,

