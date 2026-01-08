Javier Milei nombró a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

Este jueves el presidente Javier Milei formalizó la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica. La decisión, tomada durante el receso legislativo, quedó oficializada mediante el Decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del jefe de Estado y del canciller Pablo Quirno.

De acuerdo con el decreto, la medida se adoptó porque “Encontrándose en período de receso el Honorable Senado de la Nación resulta necesario proceder a la designación ‘en comisión’ del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica con el fin de asegurar la representación diplomática ininterrumpida en dicho país”.

En el mismo texto, el Gobierno dejó constancia de que Iglesias “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El secretario de Estado de Trump llamó a Pablo Quirno para discutir la situación en Venezuela

El documento oficial también consignó que el Estado belga había otorgado previamente el aval formal al nombramiento, al señalar que, en su momento, el Reino de Bélgica “concedió el plácet de estilo” solicitado por la administración de Milei en noviembre del año pasado.

Fernando Iglesias: aval político y vínculos con Europa

Desde hacía meses circulaba en ámbitos diplomáticos la certeza de que Fernando Iglesias contaba con respaldo en distintos espacios europeos. El exlegislador del PRO, aliado temprano de La Libertad Avanza, mantiene una relación fluida con Javier Milei, quien lo incorporó a varias de sus giras internacionales y sostuvo con él reuniones frecuentes.

Fernando Iglesias durante el debate en el Congreso por la legalización del aborto | X @FerIglesias

En particular, en Bruselas su figura es bien valorada por su posicionamiento a favor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, una negociación que ocupa un lugar central en la agenda bilateral entre Argentina y Bélgica.

Durante su etapa al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Iglesias promovió encuentros y debates en los que participaron incluso parlamentarios extranjeros, con el objetivo de abordar ese entendimiento comercial y otros temas vinculados a la política internacional.

El hijo de una modelo podría convertirse en príncipe tras ser reconocido como sobrino del rey de Bélgica

En octubre del año pasado viajó a Bruselas, donde participó de distintas reuniones centradas en el acuerdo Mercosur–Unión Europea y en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Argentina y Bélgica.

Tuit de Fernando Iglesias tras participar de paneles internacionales en octubre de 2025

Antes de ese viaje, también en octubre, mantuvo un encuentro en la embajada belga en Buenos Aires con Hubert Cooreman, recién designado representante diplomático de ese país, en una reunión destinada a “darle la bienvenida a Buenos Aires y repasar la agenda bilateral entre nuestros países”.

Tras ese contacto, el propio Iglesias sostuvo públicamente que "El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda".

Tuit de Fernando Iglesias tras recibir al nuevo embajador belga en Argentina, Hubert Cooreman, en octubre de 2025

Trayectoria política de Fernando Iglesias

La militancia política de Fernando Iglesias se inició en la década de 1970, cuando integró el Partido Socialista de los Trabajadores, de orientación trotskista. En las elecciones presidenciales de 1973 apoyó la fórmula encabezada por Juan Carlos Coral y Nora Ciapponi. Luego de desvincularse de esa fuerza, orientó su actividad hacia la defensa de los derechos humanos en el Frente de Trabajadores por los Derechos Humanos.

"Burro", "analfabeto": la hiriente "batalla de las comas" entre Martín Caparrós y Fernando Iglesias

Tras obtener el título de Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se radicó en Italia, donde desarrolló tareas como entrenador de vóley. A mediados de la década del noventa regresó a la Argentina, cursó estudios de periodismo en TEA y retomó su participación activa en la política.

Entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2011 se desempeñó como diputado nacional por la Coalición Cívica. En 2017 se incorporó al PRO, espacio por el cual volvió a obtener una banca en la Cámara baja, cargo que renovó en 2021 y ejerció hasta el 10 de diciembre de 2025.

NG