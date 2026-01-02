El canciller Pablo Quirno retó en público al embajador argentino en Suiza: “Corrija esto de manera urgente”

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, formuló este jueves una amonestación pública dirigida al embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi. El cuestionamiento estuvo vinculado al estado del sitio web oficial de la representación diplomática, que permanecía sin actualizarse desde hacía más de una década, mientras el país europeo atravesaba el inicio del Año Nuevo marcado por un incendio de gran magnitud que dejó decenas de víctimas fatales.

La observación fue realizada a través de la cuenta personal del canciller en la red social X, donde señaló que la embajada bajo la conducción de Lunazzi mantiene “una página desactualizada (y totalmente politizada)” y con secciones internas cuya última modificación figura fechada el “6/12/2012!”.

El mensaje concluyó con una instrucción directa y de carácter urgente. “Por favor Embajador @GustavoLunazzi corrija esto de manera URGENTE”, escribió Quirno en la publicación.

En uno de los apartados del sitio que señaló Quirno, figuraban accesos a contenidos institucionales vinculados al ciclo "Teatro por la Identidad", una distinción otorgada a la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la conformación de un organismo destinado a la localización de bebés sustraídos durante la última dictadura cívico-militar.

En otra de las capturas difundidas por el canciller puede observarse el sitio "Institucional" del sitio web de la representación consular. En ese espacio, estaba incorporado un material alusivo al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Esa misma pantalla exhibe, además, dos publicaciones adicionales asociadas al "Derecho a la Identidad", actualizada el 6 de diciembre de 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner. Según detallaba la propia embajada en su sitio en español, el programa tuvo como finalidad “potenciar la búsqueda de nietas y nietos que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que pueden estar residiendo en el exterior”.

El embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi

El despido del cónsul argentino en Siria

El episodio se produjo luego de que, el miércoles 31 de diciembre, el Gobierno dispusiera el apartamiento de Alejandro Calloni, quien se desempeñaba como cónsul argentino en Siria. La decisión se tomó después de que el funcionario manifestara su aprobación, mediante un “me gusta”, a una publicación de Instagram con contenido crítico hacia Israel.

El posteo que motivó la sanción circuló en esa red social con formato de supuesto “chiste”, acompañado por los hashtags “humor” y “navidad2025”. La imagen presentaba un diálogo ficticio que decía: "-¿Qué has pedido por Navidad? Yo el iPhone 17 Pro Max -Yo: Fuegos artificiales para Israel".

Tras conocerse la conducta de Calloni, Quirno se expresó públicamente, también desde la red social X, y comunicó la adopción de medidas administrativas inmediatas. “Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria", indicó el canciller. A continuación, añadió: "También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”. Esa disposición implicó, en los hechos, su desvinculación del cargo.

La publicación del titular de la Cancillería generó una amplia repercusión en redes sociales, con manifestaciones tanto de respaldo como de cuestionamiento a la decisión oficial. Entre las críticas, algunos usuarios señalaron que el “like” había sido efectuado desde una cuenta personal de Instagram y establecieron paralelismos con el presidente Javier Milei, en referencia a su defensa pública en el caso $Libra, cuando el Presidente argumentó que había promocionado una criptomoneda desde su perfil personal y no en ejercicio de la función presidencial.

En contraste, el diputado bonaerense Nahuel Sotelo expresó su apoyo a la medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de X, escribió: "Qué bueno es ver que hay orden en Cancillería”.

