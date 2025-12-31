Banco Nación acreditó hasta $700.000 en cuentas de sus clientes por error

En el último día de este 2025, algunos de los clientes del Banco Nación se encontraron con una sorpresa en sus cuentas sueldo. Un “error técnico” desembocó en la acreditación de un “bono de fin de año” que en algunos casos alcanzó la cifra de $700.000.

También hubo quienes se encontraron con “saldo extra” en las cajas de ahorro en dólares. Pero esta falla parece ser un error involuntario que "comenzó a subsanarse”, según explicaron fuentes del Banco Nación a Perfil.

Los principales canales de difusión de esta noticia fueron las redes sociales, como suele ocurrir en estos casos. Los clientes del Nación, en su mayoría empleados estatales que cobran el último día de cada mes, se encontraron con la sorpresa de que junto con su salario mensual recibieron un adicional, que en muchos casos llegó a los $699.177,82.

Desde la entidad no aclararon cuántas cuentas estuvieron involucradas en este error involuntario, pero para tomar perspectiva del alcance, el Nación tiene actualmente más de 20 millones de cuentas .

Recomendación de especialistas en estos casos

La economista y asesora financiera Elena Alonso advirtió a través de sus redes sociales que “se acreditaron montos tanto en pesos como en dólares que no corresponden y que serán regularizados en el transcurso del día”, por lo que recomendó no utilizar esos fondos para evitar inconvenientes posteriores.

De acuerdo con el detalle aportado, el error se habría producido por una liquidación anual de intereses que se ejecutó de manera incorrecta, pese a que esos rendimientos ya se venían pagando de forma diaria. La especialista remarcó que la situación afecta exclusivamente a las cuentas sueldo de la entidad y reiteró que los importes acreditados de más serán debitados automáticamente una vez que finalicen las tareas de corrección del sistema.

Repercusiones en redes sociales

El diputado nacional Esteban Paulón, aprovechó su cuenta en la red social X para ironizar sobre la situación y además vincularlo con las recientes modificaciones en materia tributaria y de blanqueo de capitales.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”, comentó el diputado nacional.

Para finalizar agregó unas líneas dedicadas al presidente de la Nación: “Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Javier Milei, no”.

Cambios en el Banco Nación

En el marco de las modificaciones que atravesó la administración nacional, Daniel Tillard dejó su cargo al frente del Banco Nación. Esta novedad fue informada por el Ministerio de Economía en sus canales oficiales de difusión.

Quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación

El funcionario que había asumido la conducción de la entidad el 26 de diciembre de 2023, fue reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente.

La decisión formó parte de una nueva etapa de reordenamiento en el Gobierno de Javier Milei, que incluyó ajustes en áreas consideradas estratégicas.

