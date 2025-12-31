El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a quedar en el centro del debate económico tras defender el gasto en turismo en el exterior y asegurar que los argentinos que viajan fuera del país “son los héroes de la producción”.

La afirmación del funcionario se produjo luego de que el secretario de Turismo, Daniel Scioli, difundiera un informe oficial en el que señaló que 2025 cerrará con un menor saldo neto de salida de dólares por viajes, un dato que reavivó la discusión sobre el impacto del turismo en las cuentas externas.

A través de un extenso mensaje publicado este martes en la red social X, Sturzenegger cuestionó la mirada que asocia los viajes al exterior con un “despilfarro” de divisas. “Todos los años, para esta fecha, empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés. Son héroes de la producción”, escribió el funcionario.

Para fundamentar su postura, el ministro adjuntó un gráfico del Banco Mundial que muestra la relación entre exportaciones e importaciones de los países en porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Según explicó, el esquema indica que las economías que más importan también son las que más exportan, mientras que las que restringen el comercio suelen tener bajas exportaciones.

“Cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto porque requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores. Muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, señaló.

En esa línea, Sturzenegger sostuvo que la restricción de importaciones provoca la caída de la demanda de divisas y "el dólar cae de valor, destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.

"En otras palabras, la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios. Por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país", aseguró en su mensaje.

Sturzenegger remarcó que la Argentina “comercia tres veces menos de lo que debería dado su tamaño” y atribuyó ese desempeño a "ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo". “Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa”, lanzó.

“Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer eso en lo que sos malo. Hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”, reiteró.

A modo de cierre, Sturzenegger “felicitó” explícitamente a quienes viajan al exterior y los ubicó como actores clave del modelo económico que impulsa la Casa Rosada. “Felicitemos a los argentinos que viajan al exterior. Son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el Presidente”, concluyó el ministro.

