Kicillof cuestionó el impacto del atraso cambiario en el turismo y llamó a "plantarse ante el Gobierno"

Axel Kicillof endureció su discurso contra la gestión de Javier Milei y dio un diagnóstico severo sobre la situación económica y social del país. Criticó la política de atraso cambiario y sus consecuencias en el turismo y, en ese marco, llamó a “plantarse ante el Gobierno, resistir y construir una alternativa”.

Al mencionar los datos sobre la caída en la cantidad de turistas que ingresan desde el extranjero en una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10, el gobernador de la provincia de Buenos Aires afirmó que “el país atraviesa un desastre económico y social”.

“Por cada turista que entra a la Argentina, se van dos. Eso no es éxito económico, es atraso cambiario y destrucción del mercado interno. Si no es atraso cambiario no sé qué nombre tiene. No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, lanzó Kicillof.

El mandatario provincial hizo referencia a los datos publicados por el INDEC este martes sobre el ingreso de visitantes al país. Según el organismo, en noviembre hubo un retroceso del 2,7% de turistas ingresantes, una baja del 7% respecto del mismo período de 2024. Al mismo tiempo, la salida de residentes argentinos al exterior alcanzó el 15,3%. Los extranjeros que arribaron al país sumaron 491.400 personas, mientras que los argentinos que salieron al exterior fueron 763.800.

En línea con su crítica a la política cambiaria del oficialismo y su impacto en el turismo, el dirigente peronista agregó: “No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires a los que les vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria atraviesan una crisis gravísima, con algunos elementos difíciles de revertir”.

Durante el reportaje, Kicillof cuestionó con dureza el proyecto económico del Ejecutivo nacional, al que calificó como “una improvisación permanente”. Según enumeró, la reducción de los salarios reales, la licuación de las jubilaciones, el recorte de recursos a las provincias y la paralización de la obra pública forman parte del núcleo del actual programa.

“Es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso, nuevas etapas del mismo plan”, advirtió.

De acuerdo con el gobernador, tras las elecciones nacionales el Tesoro de Estados Unidos se desentendió del respaldo al gobierno libertario y dejó al Ejecutivo bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional (FMI). “El Tesoro norteamericano dice: ‘Yo me corro, ahora hacéle caso al Fondo Monetario’, y ahí los tenés deslizando la banda cambiaria. Es la política de siempre”, aseguró.

En el plano social, el gobernador describió un escenario de creciente deterioro en los hospitales públicos bonaerenses. Según indicó, la cantidad de pacientes se cuadruplicó porque “la gente ya no puede pagar remedios ni consultas privadas”. En simultáneo, denunció que lo mismo sucede en el sistema educativo, ya que muchas familias abandonan escuelas privadas por la pérdida de ingresos y recurren a la educación pública.

“El ajuste no desaparece, se traslada. Cuando el Gobierno nacional se retira, el Estado provincial y los municipios son los que bancan la parada”, afirmó. Kicillof recordó además que más de dos millones y medio de chicos comen todos los días en escuelas bonaerenses y denunció que estas problemáticas “se ocultan siempre que gobierna la derecha”.

Otro de los ejes centrales de sus críticas fue la "paralización total de la obra pública nacional". El gobernador aseguró que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 16.000 viviendas detenidas. “Es un chantaje: o votan lo que el Gobierno quiere o no hay recursos. Y después no cumplen nada”, dijo al referirse a la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

Axel Kicillof lanzó este lunes en Ensenada su armado nacional con el sello Movimiento Derecho al Futuro.

En clave política, Kicillof confirmó que el lanzamiento de su armado nacional con el sello Movimiento Derecho al Futuro, realizado esta semana, busca sentar las bases de un nuevo espacio nacional. “No es una candidatura ni una campaña larga, es una construcción política para ofrecer otro camino distinto al de Milei”, aclaró.

Según explicó, la iniciativa apunta a convocar a sectores más amplios que el peronismo, con énfasis en el federalismo, la producción, la soberanía y la defensa de la educación pública. En ese marco, también se refirió a las dificultades del oficialismo en el Congreso. “Ya no todos están dispuestos a votar leyes que ajustan a universidades, personas con discapacidad o trabajadores. La reforma laboral que presentan es precarización, no modernización”, sentenció.

Hacia el cierre de la entrevista, Kicillof apeló a la movilización social. “El mayor enemigo que tenemos es la resignación. Quieren convencer a la sociedad de que este ajuste es inevitable. No lo es. Hay otro camino y hay que empezar a construirlo ahora”, concluyó.

