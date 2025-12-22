Esteban Bullrich recibió el Premio Perfil por el Mejor Aporte al Bien Común

Esteban Bullrich recibió el Premio Perfil 2025 al Bien Común por su trabajo sostenido en la concientización y la investigación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que causa parálisis muscular progresiva y afectó su habla causa tras ser diagnosticado en abril de 2021, cuando aún era senador nacional.

Bullrich agradeció el galardón a través de un mensaje leído por su hija, Margarita, en la ceremonia realizada en la Editorial Perfil: "Recibir este reconocimiento me llena de una gratitud profunda, de esa que nace no del orgullo, sino de la conciencia de que todo lo que uno hace es siempre parte de algo más grande que uno mismo. Hoy no agradezco un premio: agradezco el camino, las personas que Dios fue poniendo delante mío y las oportunidades de servir que la vida me regaló, incluso en los momentos más inesperados".

"Agradezco a Perfil y a este jurado de notables por mirar más allá de mis límites y ver, quizás, la intención detrás de cada gesto-continuó el mensaje-. Agradezco también a quienes me acompañan, a quienes me sostienen, a quienes me enseñan todos los días que el bien público no es un proyecto abstracto: es una forma de vivir. Cuando uno atraviesa la fragilidad —esa fragilidad que no se elige— aprende a mirar distinto. Aprende que el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza que uno tiene, sino por la luz que uno deja pasar. Y si algo he intentado en estos años es justamente eso: dejar que la luz circule.

"Recordarnos, a mí el primero, que estamos en este mundo para servir, que la vida es más plena cuando nos sabemos parte de un nosotros. Estamos terminando un año difícil, un año que para muchos fue de incertidumbre, de pruebas, de búsquedas, pero también fue un año en el que vimos, una vez más, el poder de la solidaridad argentina: esa capacidad de tender la mano cuando el otro tropieza. Yo soy testigo vivo de esa fuerza. Miles de personas que nunca vi me sostuvieron con su cariño, sus mensajes, sus oraciones. Ese amor, para mí, es el bien público hecho carne. Por eso, mirando hacia 2026, quiero compartir un deseo profundo.

"Ojalá sea un año donde la esperanza no sea una palabra usada para consolar, sino una realidad que volvamos a construir entre todos. Un año donde dejemos de lado la tentación de dividirnos y volvamos a creer en la potencia de lo común. Un año donde entendamos que la Argentina necesita menos gritos y más encuentros, menos sospecha y más confianza, menos mezquindad y más servicio. No hay proyecto personal que pueda florecer si antes no abrazamos un proyecto colectivo.

Y finaliza: "Nuestro país merece volver a soñar, pero para eso necesitamos líderes espirituales en todos los ámbitos: en la política, en la educación, en los barrios, en las familias. Líderes que puedan unir, sanar y escuchar. Líderes que entiendan que la dignidad del otro es inviolable. Gracias por este premio, que recibo no como un punto de llegada, sino como un recordatorio: mientras tengamos vida, aunque sea poca, siempre podemos ofrecer algo que ilumine. Que el 2026 nos encuentre así: más humildes, más esperanzados y más dispuestos a servir".

A pesar de las complejidades, después de su diagnóstico Bullrich afirmó que no lo definiría y seguiría trabajando, buscando hacer "más cosas y mejor". A pocos días de renunciar a su banca en diciembre de ese año, volcó su vida pública a la Fundación Esteban Bullrich, desde donde impulsa el acceso a diagnósticos, tratamientos experimentales y mayor visibilidad para la patología, una tarea que lo convirtió en un referente frente a la adversidad y que fue plasmada en su biografía Guerrero del Silencio.

Su actitud frente a la enfermedad es la de un creyente que aprendió, con amor de familia, amigos y fe, a “colorear” un futuro que le pintaron “negro”, transformándolo en un mensaje de esperanza y resiliencia colectiva.

Quién es Esteban Bullrich y cuál fue su trayectoria en la política argentina

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés el libro de su biografía, titulado Guerrero del Silencio

El político argentino, nacido en Buenos Aires el 26 de mayo de 1969, desarrolló una extensa carrera en el servicio público y, más tarde, su lucha contra una enfermedad degenerativa lo convirtió en una figura pública de fuerte impacto social. Además, es hijo de Esteban Bullrich Zorraquín y María Ocampo Alvear, y desciende de una combinación de raíces alemanas, españolas y vascas; además, es el mayor de tres hermanos dentro de una familia tradicional porteña.

Se formó académicamente como Licenciado en Sistemas por la Universidad CAECE, con una sólida base técnica inicial y orientación profesional clara. Su vocación por el perfeccionamiento lo llevó a realizar una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Kellogg School of Management de la Northwestern University, en Estados Unidos.

A la par, su incursión en la política se dio en el año 2001, coincidiendo con una gran crisis social en Argentina, marcada por inestabilidad institucional y económica. Sus comienzos fueron de la mano del economista liberal Ricardo López Murphy, con quien compartió la fórmula presidencial de Recrear en 2007, postulándose como candidato a vicepresidente.

La progresión de la enfermedad lo llevó a presentar su renuncia al cargo de Senador en diciembre de 2021

En el inicio de su trayectoria pública, la carrera política de Esteban Bullrich se desarrolló en varios frentes, principalmente dentro del espacio que luego se convertiría en Propuesta Republicana (PRO) y Cambiemos/Juntos por el Cambio:

♦ Diputado Nacional (2005-2007, 2009): Representó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

♦ Ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2008): Cubrió a María Eugenia Vidal durante su licencia por maternidad en el primer mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

♦ Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2010-2015): Asumió el cargo en 2010. En esta etapa, ya tenía una marcada atracción por el área educativa. Previamente, tuvo su primera experiencia con el tema educativo como voluntario en una ONG en Nicaragua, donde dio clases de matemática.

♦ Ministro de Educación de la Nación (2015-2017): Fue designado por el presidente Mauricio Macri. Durante su gestión, ordenó la entrega de computadoras portátiles a estudiantes y docentes (Plan Sarmiento) y, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, redujo subsidios a escuelas privadas para aumentar el salario docente en escuelas públicas.

♦ Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires (2017-2021): Encabezó la lista de Cambiemos, logrando una victoria en las elecciones legislativas de 2017. Durante su mandato en el Senado, presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A lo largo de su carrera, se identificó como parte de un bloque político de centro-derecha (PRO), se manifestó en contra del feminismo y a favor de la familia tradicional, y en 2018, como Senador, se opuso a la campaña nacional por la despenalización del aborto, basándose en argumentos religiosos.

