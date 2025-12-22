Premios Perfil 2025: el fotoperiodista Pablo Grillo recibió el reconocimiento a la Libertad de Prensa Nacional

Editorial Perfil le otorgó el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional al fotoperiodista Pablo Grillo en reconocimiento a su trabajo profesional y al impacto institucional que tuvo el ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa.

En una ceremonia realizada en el edificio de Editorial Perfil, el galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien destacó sus sentimientos: "Yo, en estas ocasiones, suelo decir lo mismo: no debería estar acá yo. No debería estar acá. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas, haciendo esos ruidos de disparos de fotos.Y esto es producto de la sinrazón, como bien dijeron quienes me antecedieron".

Y agregó: "Y no es solamente esto: es una agresión constante al pueblo. Pablo es un elemento, pero esto comenzó agrediéndose a todo el pueblo trabajador, física, verbal y simbólicamente, desde hace ya un par de años. Y sigue. Porque ante la agresión a Pablo, las autoridades mintieron sobre el hecho. El esclarecimiento del hecho está claro, la acusación a Guerrero está muy clara y demuestra las mentiras que decían las autoridades en su momento.

"Y eso es una agresión constante, no solo a Pablo, no solo a la familia, sino a toda la sociedad, porque con las mentiras agreden a toda la sociedad. Y siguen-finalizó Grillo-. Siguen agrediendo ahora con el intento de atacar a los trabajadores con la reforma laboral, porque es un ataque directo a los trabajadores. Afortunadamente —lo digo como trabajador recientemente jubilado— me solidarizo con los compañeros de prensa, particularmente, porque dentro de ese ataque también quieren anular el Estatuto del Trabajador de Prensa".

Pablo Grillo, Premio Perfil 2025, fue herido durante la cobertura de una marcha en marzo

Grillo fue gravemente herido el 12 de marzo de 2025, cuando una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Héctor Jesús Guerrero impactó en su cabeza, pocos minutos después de iniciado un operativo de seguridad durante la represión de una marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

El fotógrafo fue trasladado de urgencia y permaneció durante meses en estado crítico, sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, como consecuencia de las lesiones gravísimas provocadas mientras ejercía su labor periodística.

Ocho meses después del ataque, el 27 de noviembre, Grillo dejó la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca para continuar su tratamiento, luego de haber atravesado su octava cirugía. Según relató su padre, Fabián Grillo, “su evolución, dicho por los médicos, es asombrosa” y su estado general “está mucho mejor”.

La causa judicial avanzó en octubre, cuando la jueza federal María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y lo embargó por 203 millones de pesos. En su resolución, la magistrada dio por probado que el disparo fue efectuado de manera horizontal y antirreglamentaria, descartó los argumentos defensivos del imputado y sostuvo que actuó “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física o incluso la vida” de las personas que se encontraban frente a él.

La investigación también determinó que Guerrero efectuó otros cinco disparos en condiciones similares y que estaba debidamente capacitado para el uso de ese armamento.

El episodio ocurrió en el marco de una jornada que dejó un saldo de 46 manifestantes heridos y 124 personas detenidas. En los días posteriores, la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, defendió el accionar de la Gendarmería y aseguró públicamente que el disparo se había realizado en dirección al cielo, con "un ángulo de 45 grados". No obstante, la investigación judicial estableció que la granada fue disparada de manera horizontal y en violación a los reglamentos vigentes.

Desde entonces, organismos de derechos humanos, asociaciones de periodistas y colectivos profesionales reclamaron el esclarecimiento del hecho y alertaron sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa en contextos de protesta social. En declaraciones públicas, Fabián Grillo sostuvo que “en un país desinformado, en donde la justicia funciona mal o directamente no funciona, es muy difícil hablar de democracia”.

El reconocimiento otorgado por PERFIL pone el foco en la libertad de prensa como una condición indispensable para la vida democrática y en el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo sin violencia ni represalias. La trayectoria de Pablo Grillo, de 36 años, atravesada de manera brutal por el ataque sufrido mientras documentaba una manifestación, se inscribe hoy en ese debate de alcance nacional sobre el uso de la fuerza estatal, la rendición de cuentas y la protección del ejercicio periodístico.

