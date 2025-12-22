Ana Arzoumanian ganó el Premio Perfil al Mejor Aporte al Pensamiento Crítico Internacional

La escritora, ensayista y abogada Ana Arzoumanian fue distinguida con el Premio Perfil 2025 al Mejor Aporte al Pensamiento Crítico Internacional, un reconocimiento que pone en primer plano una obra sostenida en el tiempo y atravesada por una mirada incómoda, rigurosa y profundamente contemporánea sobre la guerra, la memoria, la violencia y la lengua. Este galardón subraya la audacia y la profundidad de una obra que se atreve a interpelar las grandes tragedias humanas y los dilemas del futuro.

"Es un honor, un privilegio y también una responsabilidad-reconoció Arzoumanian en la ceremonia realizada en la Editorial Perfil-.Me siento muy emocionada, en primer lugar por el espacio, por este muro, y también, claro, por las palabras que se dijeron de Pier Paolo Pasolini, esos versos que están traducidos en el libro La rabia, que está sobre mi escritorio y que es mi templo".

"Hace tiempo que me preocupa la revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica hace que no seamos solo quienes observamos lo que está sucediendo, sino que nos vemos arrastrados por sus efectos políticos, económicos, sociales, estéticos y también éticos", continuó la escritora en su discurso.

Y finalizó: "Esta guerra híbrida que sucede en todo el mundo —eso que pasa allá, pero que también está pasando acá—, estas guerras no convencionales, hacen que ese mundo de la cultura, que era el mundo de la palabra, se transforme en un mundo de la imagen. Esto tiene efectos arrasadores y lo estamos advirtiendo".

Nacida en Buenos Aires en 1962, Arzoumanian construyó una trayectoria singular que cruza literatura, derecho, psicoanálisis y pensamiento político, con una proyección que excede largamente el campo local. Su producción —que abarca poesía, ensayo y narrativa— dialoga con los grandes debates del siglo XXI: los genocidios, las guerras persistentes, los exilios forzados, las políticas de la memoria y los límites del lenguaje frente a la violencia extrema.

El premio reconoce no solo la densidad conceptual de su obra, sino también su circulación internacional y su capacidad de intervención crítica en distintos espacios culturales y académicos. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas, presentados en ferias internacionales y leídos en universidades e instituciones culturales de Europa y Estados Unidos. En ese recorrido, Arzoumanian consolidó una voz que interpela tanto desde la escritura poética como desde el ensayo, sin concesiones ni neutralidades aparentes.

En títulos como El depósito humano, Juana I, La Jesenská y La guerra es un verbo, la autora aborda la violencia no desde la crónica ni la geopolítica, sino desde la cultura, la memoria y el cuerpo del lenguaje. La guerra —en particular la desatada contra Artsaj y Armenia en 2020— aparece en su obra no como episodio cerrado, sino como proceso que continúa operando en la lengua, en el trauma y en la transmisión histórica.

El color y la vanguardia de su pensamiento se manifiestan con mayor vigor en su exploración de la Inteligencia Artificial (IA). Como investigadora en la productora audiovisual Toxi Media y en Toxi University, Arzoumanian está cartografiando las incidencias de la IA en la literatura. Su trabajo con la presentación del libro Jeanne la Folle y el uso de cascos virtuales es una declaración de principios: el pensamiento crítico debe habitar el borde de la nueva tecnología.

Durante 2025, su trabajo adquirió una nueva dimensión con la adaptación operística de La Jesenská, estrenada en el Teatro Empire, y con la publicación internacional de Dispara hacia atrás, presentado en la Feria del Libro de Madrid.

Es en la temática del genocidio y la desaparición donde su voz adquiere un tono marcadamente editorial y urgente. Desde su documental A. Diálogo sin fronteras sobre el genocidio armenio y los desaparecidos de la dictadura argentina, hasta el ensayo El depósito humano: una geografía de la desaparición (galardonado con el Accesit Lucien Freud 2009), su obra es una constante reflexión sobre la violencia institucional y la memoria. Su libro La guerra es un verbo es una inmersión directa en el conflicto de Artsaj, donde la pregunta clave no es quién dispara, sino: ¿cuándo termina una guerra?

Docente en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en el Posgrado Internacional de Escrituras Creativas de FLACSO, Arzoumanian combina la producción intelectual con la formación de nuevas generaciones de escritores y pensadores. Su trabajo académico y artístico sostiene una misma pregunta de fondo: qué puede la escritura frente a la violencia organizada del mundo contemporáneo.

Con este premio, Perfil distingue una obra que no busca respuestas tranquilizadoras, sino que insiste en pensar allí donde el lenguaje se vuelve frágil. Un reconocimiento a una trayectoria que entiende la literatura como una forma activa de pensamiento crítico, capaz de intervenir en los debates globales sin perder densidad estética ni compromiso histórico.

GD