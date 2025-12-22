La antropóloga Rita Segato recibió el Premio Perfil por su Aporte al Pensamiento Crítico Nacional

La antropóloga argentina-brasileña Rita Segato recibió el Premio Perfil 2025 al pensamiento crítico nacional, en reconocimiento a una trayectoria marcada por una de las miradas más lúcidas e influyentes de la antropología y el pensamiento feminista en América Latina. Su trayectoria, marcada por el exilio y la residencia en varios países, forjó una mirada crítica y descolonial profunda, incómoda y de alcance continental sobre el poder, el género y la violencia.

La antropóloga envió un video para agradecer por el galardón:

A lo largo de los años, Segato se hizo reconocida por su análisis profundo de la violencia contra las mujeres. Sus investigaciones con violadores en penitenciarías de Brasil y su participación como perito en juicios históricos, como el caso Sepur Zarco en Guatemala (donde oficiales del ejército fueron condenados por esclavitud sexual y doméstica), son cruciales.

De hecho, la autora vincula el concepto de violencia de género (una distinción sutil pero crucial que no es solo "violencia contra las mujeres") con las dinámicas de fuerza y poder. Su concepto de la "pedagogía de la crueldad" describe cómo la violencia, ejercida principalmente sobre el cuerpo de las mujeres, entrena y acostumbra a la sociedad a convertir la vida en objeto, desactivando la empatía y forjando personalidades funcionales a la lógica de la propiedad y el dominio.

Quién es Rita Segato y cuál fue su recorrido académico transnacional

La analista de la violencia de género, el patriarcado y la colonialidad inició su formación en Argentina, estudiando Antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Música en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 1975, en el contexto del estado de sitio, se exilió en Venezuela, donde continuó sus estudios y trabajó como investigadora con la pionera de la etnomusicología latinoamericana, Isabel Aretz.

Acto seguido, se trasladó a Irlanda del Norte, donde obtuvo su Maestría y su Doctorado (Ph.D.) en Antropología Social en 1984 por la Queen's University de Belfast, con una tesis dirigida por John Blacking. Su experiencia vital y académica se expandió con residencias en Brasil, Irlanda del Norte, Estados Unidos y Venezuela.

Desde 1985, se desempeñó como profesora de Antropología y de los programas de posgrado en Bioética y Derechos Humanos en la Universidad de Brasilia (UnB), donde también ostentó la Cátedra UNESCO de Antropología y Bioética. Además, fue investigadora de máximo nivel del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil (CNPq) y dirigió el grupo de investigación "Antropología y Derechos Humanos". En el 2019, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina creó la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, donde ella es profesora.

En 2018 obtuvo doctorados honoris causa y fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura en Buenos Aires

Impulsó políticas afirmativas para indígenas y afrodescendientes en la educación superior brasileña

La obra de Segato se centró en el estudio de las cuestiones de género en comunidades originarias y latinoamericanas, la violencia de género, y las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Algunas de sus publicaciones son:

♦ Las Estructuras Elementales de la Violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los Derechos Humanos (2003): En este trabajo, Segato propone que las relaciones de género son un campo de poder. Desarrolla la noción de que los crímenes sexuales son, en realidad, "crímenes del poder, de la dominación, de la punición", y no meramente crímenes sexuales. Describe el patriarcado como una estructura, influenciada por la propuesta de Claude Lévi-Strauss en Las estructuras elementales del parentesco.

♦ La Nación y sus Otros: Raza, Etnicidad y Diversidad Religiosa en Tiempos de Políticas de la Identidad (2007): Una exploración sobre cómo se construyen las identidades en el contexto de la diversidad y las políticas estatales.

♦ La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez (2013): Un ensayo fundamental en el que, a partir del estudio de los feminicidios de Ciudad Juárez, argumenta que la violencia letal contra las mujeres trasciende el género y se convierte en una "pedagogía de la crueldad".

