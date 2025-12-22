Jorge Fontevecchia reivindicó la libertad de prensa en la XV edición de los Premios Perfil

La editorial Perfil realizó este lunes 22 de diciembre la XV edición de sus Premios anuales, que reconocen a personalidades destacadas por su aporte a la libertad de prensa, la cultura, la democracia y la contribución a la paz. El evento tuvo lugar en el edificio de la editorial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la palabra de Jorge Fontevecchia, fundador y CEO del Grupo Perfil.

Durante su discurso de apertura, Fontevecchia apeló a una fuerte carga simbólica para reflexionar sobre la censura, la circulación de la información y el rol del periodismo en contextos de polarización política. El eje central fue el Muro de Berlín, del que el edificio de Perfil conserva una de las mayores colecciones de fragmentos originales fuera de Alemania.

El Muro de Berlín como símbolo político y comunicacional

“El Muro de Berlín es quizá el símbolo más potente del siglo XX”, sostuvo Fontevecchia, al recordar la definición del historiador Eric Hobsbawm sobre el “corto siglo XX”, que comenzó con la Primera Guerra Mundial en 1914 y concluyó en 1989 con la caída del muro.

Más allá de su valor histórico, el fundador de Perfil remarcó su dimensión política y comunicacional: “No era solo un muro que dividía territorios. Era un símbolo de censura, un impedimento concreto para que un lado supiera qué pasaba del otro”.

Fontevecchia recordó que, cuando el muro fue construido en la década del 60, la televisión todavía no tenía la masividad actual y la información circulaba principalmente a través de la radio de onda corta. “Hoy nos parece absurdo pensar que un muro pudiera impedir el acceso a la información, pero en ese contexto fue una herramienta eficaz para el aislamiento”, afirmó.

El fundador y CEO del Grupo Perfil también reconstruyó la historia de cómo esos fragmentos llegaron a la Argentina. Contó que, mientras el medio se preparaba para lanzar su revista semanal política, se produjo la caída del Muro de Berlín. “Fue una especie de llamado de la historia”, relató.

Tras más de un año de gestiones con la entonces República Democrática Alemana, la editorial logró traer los muros a cambio de la construcción de una escuela. “Elegimos los tramos más representativos, ubicados cerca de la Puerta de Brandeburgo. Lo que hoy se ve acá estaba en pleno centro de Berlín”, explicó.

Premios que buscan anticipar el valor

En otro tramo del discurso, Fontevecchia subrayó que los Premios Perfil no buscan consagrar la fama ni la popularidad, sino reconocer obras y trayectorias con valor trascendente. “Los premios deberían anticipar el valor de alguien, no llegar después de que ese valor ya fue consagrado”, señaló, al explicar la etimología de la palabra premium.

Aclaró además que la editorial no decide los ganadores, con excepción del Premio a la Libertad de Expresión, incorporado por la propia empresa periodística. En esa línea, recordó que el reconocimiento a la lucha por la democracia fue otorgado el año pasado a María Corina Machado, “anticipándose”, según dijo, a su posterior reconocimiento internacional.

Durante la ceremonia, uno de los Premios Especiales a la Libertad de Prensa fue otorgado al fotoperiodista Pablo Grillo, en reconocimiento a su labor profesional y a su compromiso con la documentación de las protestas sociales en la Argentina.

Grillo fue gravemente herido el 12 de marzo tras recibir el impacto de una granada disparada por un gendarme, mientras cubría una manifestación. Desde entonces, atraviesa un largo proceso de recuperación. El reconocimiento fue recibido por su padre, Fabián Grillo, en nombre del fotógrafo.

Un mensaje en clave de época

El discurso de Fontevecchia cerró con una advertencia implícita sobre los nuevos modos de censura y fragmentación informativa. Si en el siglo XX los muros eran físicos, hoy —sugirió— las barreras pueden adoptar formas menos visibles, pero igualmente eficaces.

En ese contexto, los Premios Perfil se consolidan como una instancia para reivindicar el periodismo, la libertad de expresión y la necesidad de sostener espacios de pensamiento crítico en una sociedad atravesada por la polarización y la sobreinformación.

