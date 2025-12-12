ADEPA defendió la libertad de prensa, alertó por la reforma del Código Penal y marcó presiones desde la AFA

El presidente saliente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers, encabezó la cena anual por el 63° aniversario con un mensaje centrado en la importancia del periodismo profesional como pilar democrático y en la necesidad de alcanzar consensos políticos.

Frente a más de 300 invitados, entre funcionarios del Gobierno, jueces y dirigentes opositores, Etchevers destacó que, desde 1983, la prensa es un actor esencial para fortalecer las instituciones. Además, subrayó la urgencia de construir "consensos" para evitar la "descalificación personal" y cualquier retroceso en libertad de expresión.

Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de Diputados, Martín Menem; el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y dirigentes políticos de la oposición.

El titular de ADEPA también valoró "la actitud reciente del gobierno nacional de convocar al diálogo y construir puentes con otras fuerzas políticas, con las provincias, con diferentes actores de la sociedad". Y agregó: "También tomamos nota de su promesa de evitar los insultos y las agresiones". Etchevers aseguró que estos gestos ayudan a descomprimir tensiones y contribuyen a una vida democrática más madura.

Otro de los ejes centrales del discurso fue su advertencia sobre el impacto que podría tener la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno. Etchevers sostuvo que la "arquitectura jurídica" vigente que protege la libertad de prensa "permitió el fortalecimiento del periodismo de investigación y su rol contra la corrupción y por la transparencia en las últimas décadas". En este sentido, advirtió: "Ponerla en riesgo podría afectar a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas", también a "quienes opinan en redes, a quienes critican decisiones públicas y a las organizaciones que defienden libertades y derechos".

El presidente saliente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers.

Etchevers reclamó que la nueva norma jurídica respete la doctrina de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que provocaron avances legislativas como "la despenalización del desacato", "la eliminación de las penas de prisión" y "la incorporación de la figura del interés público como exclusión de ciertas tipologías delictivas".

El titular de ADEPA también mostró inquietud por el avance de amenazas y demandas desde el ámbito deportivo. Se refirió a directivos de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. "Nos preocupa seriamente cuando observamos que desde otros sectores -como el fútbol- se intimida a periodistas con demandas abusivas o campañas difamatorias. Se ve que la tentación de silenciar voces excede a la política y se extiende allí donde el poder se cree ilimitado", dijo.

ADEPA ya había alertado días atrás sobre esta situación, al denunciar la multiplicación de maniobras intimidatorias hacia periodistas y medios. Etchevers sostuvo que lo que más incomoda en la esfera pública no son los agravios, sino "la revelación de hechos y decisiones cuestionables, la exposición de verdades incómodas". Y remarcó: "Muchas de las investigaciones que hoy se ventilan en juicios orales tuvieron su origen en el trabajo del periodismo".

El dirigente también destacó la función de las empresas periodísticas, encargadas de dar "organicidad, permanencia, responsabilidad editorial y jurídica" a la labor informativa. Explicó que su sostenibilidad no es un asunto corporativo, sino un desafío democrático, porque sin periodismo profesional "se deteriora es la calidad de la deliberación pública". En este punto advirtió sobre el desequilibrio que implica que el 80% de la publicidad digital esté concentrada en plataformas globales, lo que profundiza la fragilidad económica del sector.

Además, Etchevers enfatizó que, en un escenario atravesado por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, la función del periodismo se vuelve aún más necesaria, y pidió que la propiedad intelectual de los medios sea contemplada en acuerdos internacionales. También señaló que la especialización profesional será clave en los próximos años.

La ceremonia incluyó un homenaje a los jueces de la Cámara Federal que llevaron adelante el histórico juicio a las Juntas Militares, con un video presentado por la periodista Luciana Geuna y la historiadora Camila Perochena. Luego, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo: "Este fue un proceso excepcional, por la categoría de los jueces y fiscales que intervinieron y el trabajo previo de la Conadep. Esto debemos aprender los magistrados de hoy. Aun en situaciones críticas, conflictivas, por ejemplo en el combate a la corrupción, hay que hacer lo correcto".

Martín Menem y Horacio Rosatti en la cena anual por el 63° aniversario de ADEPA.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, Martín Etchevers y Jorge Macri.

Más tarde habló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reafirmó que el Gobierno sostiene un compromiso firme con la libertad de prensa y de expresión. "Tanto los periodistas como los dirigentes políticos tenemos algo en común, nuestro trabajo depende de la relación que tenemos con la verdad. A lo largo de los años y de diferentes administraciones, todos los argentinos nos acostumbramos a que la palabra de los políticos valga cero. Pero uno de los grandes logros de este gobierno fue reparar ese vínculo. Milei es el primer Presidente en mucho tiempo que dice que va a pasar 'A'... y pasa 'A'", declaró.

La noche cerró con la entrega del Gran Premio de Honor a la Libertad de Expresión a María Corina Machado, homenajeada en su nombre por la periodista Carolina Amoroso, y al expresidente de ADEPA Guillermo Ignacio. Participaron además gobernadores, legisladores, jueces y periodistas.

