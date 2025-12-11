La CGT convocó marcha a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) anunció que el 18 de diciembre marchará hacia la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, como forma parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno, ya que la central obrera considera que el proyecto es “regresivo” por flexibilizar contrataciones y despidos, limitar el derecho a huelga en servicios esenciales y recortar derechos sindicales. Algunos de los puntos más cuestionados son el Banco de Horas, la extensión de jornadas a 12 horas, los cambios en las vacaciones y las restricciones al derecho a huelga, que, según la CGT, violan el artículo 14 bis de la Constitución.

Acto seguido a la deliberación del Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802, se acordó organizar la movilización en todas las provincias y sumar a las dos CTA y a movimientos sociales para reforzar la protesta. De momento, la expectativa del sindicato es reunir a unos 150 mil manifestantes en todo el país, por lo que este viernes por la mañana comenzará a trabajar la comisión organizativa del evento.

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, señaló: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”. Se mantiene unida en el rechazo a los cambios laborales promovidos por Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunas demandas sindicales.

El plan de acción de la CGT refleja la estrategia de presión escalonada que combina medidas gremiales, judiciales y políticas

Se definió realizar un plenario virtual de delegaciones regionales el martes próximo

Lo que ocurrió en el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo de la CGT, el cotitular Jorge Sola propuso enfrentar la reforma laboral desde tres frentes: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”. Sola alertó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año” y advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical. La reforma no va a generar empleo; lo que genera empleo es la inversión”, agregó, reforzando la postura de la central.

Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, sugirió que la marcha se realice en Plaza de Mayo, dado que inicialmente se había pensado en concentrarse frente al Congreso para presionar a los legisladores. Rodríguez explicó que el debate parlamentario del proyecto se postergaría probablemente hasta enero. “Creemos que el debate del proyecto pasará a febrero o marzo, pero la idea es salir con todo ahora”, señaló.

De hecho, la propuesta fue aprobada por unanimidad por la dirigencia, generando un intenso debate sobre la logística y coordinación de la protesta. Como resultado, se definió realizar un plenario virtual de delegaciones regionales el martes próximo, a las 18, para organizar la movilización en todas las provincias, asegurando así la participación de los distintos gremios y movimientos sociales adheridos.

Cuáles son los principales puntos que incluye la reforma laboral del Gobierno

El Consejo de Mayo concluyó ayer su trabajo de deliberación y presentó sus propuestas de reformas, entre ellas la laboral, incluida en el temario de sesiones extraordinarias que se extenderán desde hoy hasta el 30 de diciembre. Así lo presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en calidad de presidente del Consejo, y propone cambios en indemnizaciones, convenios colectivos de trabajo, salarios, medidas de fuerza y vacaciones.

Según el documento oficial del Consejo de Mayo, publicado el 9 de diciembre, los lineamientos principales de la reforma laboral incluyen:

Ultraactividad: se limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Actualmente, todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios mantienen vigencia hasta ser reemplazados, incluso cuando han vencido.

Impulso a los convenios por empresa: el Consejo propone que los convenios locales o por empresa prevalezcan sobre los nacionales o por actividad, adaptando las normas colectivas a las realidades de cada región.

Reducción de la carga fiscal al trabajo: se plantea revisar impuestos y contribuciones que, según el Consejo, “desincentivan la contratación formal”.

Derecho colectivo: se busca garantizar que ciertos servicios esenciales no se vean afectados por medidas de fuerza. El proyecto incluye desde sanciones hasta la posibilidad de quitar la personería gremial a sindicatos que causen daños a bienes del empleador o bloqueen actividades críticas.

Derecho individual: se prevé fortalecer un sistema previsible para las empresas, reduciendo la litigiosidad y revisando normas que generan “obstáculos prácticos”, como la regulación del fraccionamiento de vacaciones.

Derogación de normas obsoletas: se incluyen leyes como la de Teletrabajo, sancionada durante la pandemia.

Banco de horas: se incorpora un mecanismo que permite reorganizar la jornada laboral sin alterar el máximo semanal establecido por ley. Esto habilita que las empresas acumulen horas trabajadas en períodos y las compensen en otros, sin que se computen como horas extra.

Reforma laboral: cuáles son los puntos que salieron del Consejo de Mayo

Apunta a modernizar las relaciones laborales, ajustando derechos y obligaciones de trabajadores y empresas, y buscando un equilibrio entre flexibilidad laboral y protección de los derechos adquiridos.

