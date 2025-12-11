El presidente Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 AM de su viaje a Noruega, tras asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

La CGT advirtió que rechaza la reforma laboral "porque plantea una quita de derechos"

Vale señalar que finalmente Machado llegó en la madrugada de este jueves a Oslo, tras un viaje secreto desde Venezuela, donde vivía en la clandestinidad tras ser amenazada con la prisión por el presidente Nicolás Maduro.

El comunicado oficial sobre el texto del proyecto de reforma laboral de Javier Milei

La Oficina de Prensa del presidente Javier Milei difundió este jueves un comunicado oficial en el que informa que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma integral destinada a actualizar un marco normativo que —según el Gobierno— quedó “prácticamente inalterado” durante décadas y dejó de ofrecer respuestas adecuadas al mercado de trabajo.

Según el texto oficial, el objetivo central es remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, además de “precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas tanto a trabajadores como a empleadores”.

“Millones de argentinos han sido expulsados del sistema”

En un diagnóstico crítico sobre la situación laboral del país, el comunicado sostiene que la normativa vigente dejó a “millones de argentinos expulsados del sistema”, quienes enfrentan “enormes dificultades para acceder a un empleo estable y registrado”.

El Gobierno atribuye esta problemática a “la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad, reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida”, factores que, según el texto, han frenado la creación de empleo registrado y afectado especialmente a jóvenes, trabajadores informales y PyMEs.

Nuevos incentivos y reglas para la economía de plataformas

El proyecto incluye “incentivos concretos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas, esquemas más eficientes de contribuciones patronales y mecanismos que reducen la litigiosidad”, con la promesa de dotar al sistema de “mayor previsibilidad y estabilidad a largo plazo”.

En paralelo, la iniciativa se incorpora a la nueva etapa del programa económico del Gobierno Nacional, que aspira a generar un entorno que “facilite la contratación, promueva la inversión y permita que el trabajo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía”.

Milei pidió un tratamiento “rápido y responsable” del Congreso

El comunicado destaca que el presidente “hace eco del reclamo de millones de trabajadores excluidos del sistema por culpa de la legislación vigente” y exhorta al Congreso a dar “un tratamiento rápido y responsable” a la propuesta.

Milei sostiene que la Argentina debe “dejar atrás un modelo laboral que no responde a la realidad del país” y avanzar hacia un sistema que genere “más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos”.

El cierre del texto remarca la visión del Ejecutivo: “Una legislación moderna, simple y transparente que genere más y mejores puestos de trabajo formales es una condición indispensable para que la Argentina sea grande otra vez.”

lr