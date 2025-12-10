Luis Juez se alinea con el oficialismo y fortalece el interbloque libertario en el Senado

La alianza electoral entre La Libertad Avanza y el Frente Cívico en Córdoba sumó un nuevo capítulo en el Congreso: Luis Juez confirmó que se integrará al interbloque oficialista en el Senado, que alcanzará así 21 integrantes. El senador comunicó su salida del bloque Frente PRO y oficializó la creación de un monobloque propio bajo el sello del Frente Cívico de Córdoba, que funcionará aliado a los representantes libertarios.

Córdoba avanza con la Procuración Penitenciaria y se abre un fuerte debate por costos, eficacia y estándares internacionales

“Vamos a trasladar la alianza que tenemos en Córdoba al funcionamiento en el Senado. La idea es continuar en el ámbito parlamentario la conformación de la alianza que tenemos en Córdoba”, explicó Juez a este medio. Su incorporación llega en un momento clave, cuando la Cámara alta se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Durante la última campaña, Juez aportó su estructura partidaria a La Libertad Avanza en Córdoba, aunque decidió no competir por una banca y mantener su lugar en el Senado, donde posee mandato hasta 2027. Con este movimiento vuelve a ubicarse en la carrera por la gobernación provincial, un escenario donde también aparece como aspirante el jefe del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni.

La Caja no se puede sostener con 6.200 pasivos que tienen una jubilación promedio superior a los 3 millones, según el PJ

La integración de Juez al interbloque se formalizará cuando jure Enzo Fullone, suplente de la rionegrina Lorena Villaverde, quien renunció a su banca para continuar como diputada. Mientras tanto, el Senado aguarda el ingreso formal del proyecto de reforma laboral y los senadores de Unión por la Patria recibirán al triunvirato de la CGT para unificar su rechazo a la iniciativa.