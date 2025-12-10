El costo de las vacaciones en las sierras: peajes de Córdoba subirán 30% en enero

Los usuarios de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) enfrentan un nuevo ajuste tarifario. Caminos de las Sierras, la empresa concesionaria que administra los peajes de acceso a la Capital y las sierras, prepara un incremento cercano al 30% que podría comenzar a regir desde el primer día de 2026.

Según fuentes del Gobierno provincial -único accionista de la concesionaria-, la empresa ya concluyó el cálculo del nuevo cuadro tarifario y tiene el expediente listo para su presentación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep). La documentación será remitida durante esta semana con el objetivo de iniciar el trámite de autorización.

El proceso incluye el análisis técnico del expediente en la gerencia correspondiente del organismo regulador y la posterior convocatoria a una audiencia pública, pasos habituales para este tipo de actualizaciones tarifarias.

Desde Caminos de las Sierras confirmaron que el proceso está en marcha, aunque aclararon que "todavía no presentaron ninguna solicitud oficial" y que "aún no está definido el porcentaje del incremento". La empresa señaló que "el trabajo técnico para establecerlo está avanzando" y que, tras un largo período sin modificaciones, es "lógico" que se concrete una presentación formal.

Fórmula polinómica y variación de costos

El ajuste responde a la fórmula polinómica que publica mensualmente la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, basada en el coeficiente de variación de costos (CVC). Este índice combina variaciones en obra pública, precios al consumidor de Córdoba y tipo de cambio oficial, con ponderaciones específicas para definir el porcentaje de actualización.

Según los datos oficiales del CVC, entre enero y octubre la variación acumulada alcanzó el 22,5%. Con proyecciones de un 2,5% adicional en noviembre y otro porcentaje similar para diciembre, el aumento anual rondaría el 29%, cifra que se ubica en línea con la inflación prevista para el cierre del año.

Los incrementos pueden aplicarse cuatro días hábiles después de su publicación formal, aunque la concesionaria suele postergar la entrada en vigencia. La última actualización se realizó en enero de 2025, cuando la tarifa plana para pago manual pasó a 2.000 pesos.

Nuevas tarifas proyectadas

Si se autoriza un incremento cercano al 30%, la tarifa básica de los peajes para automóviles (categoría 2), actualmente en 1.300 pesos, pasaría a unos 1.690 pesos.

La tarifa con recargo por pago manual, hoy de 2.000 pesos, se ubicaría alrededor de 2.600 pesos, considerando los redondeos que se aplican para facilitar el cobro en cabina.

Los usuarios de telepeaje también enfrentarán ajustes. Quienes hoy pagan 1.050 pesos por pasada en las primeras 50 del mes pasarían a abonar unos 1.365 pesos. Aquellos que realizan entre 51 y 80 cruces mensuales, y actualmente pagan 910 pesos por pasada, pagarían cerca de 1.180 pesos con el nuevo esquema.

Desde Caminos de las Sierras remarcaron que "dado que la última suba se aplicó el 1° de enero de 2025, el atraso tarifario es evidente" y que "como ocurre habitualmente, el ajuste se aplicaría el primer día de 2026".

Respecto a versiones que hablaban de un aumento del 30%, desde la empresa aclararon que "ese número responde más a estimaciones inflacionarias que a una decisión tomada" y subrayaron que "aún no hay un porcentaje definido".