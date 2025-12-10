Córdoba, en el podio nacional: Según la UBA es la tercera mejor ciudad del país para vivir y desarrollarse

Un nuevo informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicó a Córdoba en el tercer lugar de las ciudades argentinas con mejor desempeño en desarrollo estratégico y calidad de vida. Este ranking, conocido como Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), evalúa la capacidad de los principales centros urbanos para gestionar recursos, planificar su futuro y mejorar las condiciones para sus habitantes, un aspecto en el que la capital provincial demostró ser una de las líderes.

El estudio analizó diez grandes conglomerados urbanos del país, utilizando cinco dimensiones clave para definir su puntaje: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

El desempeño de Córdoba

Con 3,25 puntos, Córdoba se posicionó inmediatamente después de Mendoza (3,34 puntos), que quedó en segundo lugar. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a liderar el ranking general con 3,65 puntos, manteniendo los puntajes más altos en todas las dimensiones evaluadas.

El ranking completo de las diez mejores ciudades del país para vivir, según el Índice IGEC de la UBA, es el siguiente:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – 3,65 puntos Mendoza – 3,34 puntos Córdoba – 3,25 puntos San Miguel de Tucumán – 3,17 puntos Rosario – 3,16 puntos San Juan – 2,98 puntos Santa Fe – 2,98 puntos Salta – 2,85 puntos Mar del Plata – 2,74 puntos Resistencia – 2,54 puntos

En general, las diez ciudades analizadas mostraron una ligera mejora promedio de 0,06 puntos respecto a la edición anterior de 2024.

Una de las conclusiones más destacadas del informe no solo es la solidez de las ciudades en el podio (CABA, Mendoza y Córdoba), sino el crecimiento de San Miguel de Tucumán, que registró un importante salto en su desarrollo estratégico. La UBA atribuyó esta mejora al seguimiento de un plan estratégico y al progreso en las áreas ambiental y tecnológica. Salta también mostró mejoras significativas, aunque más leves.

En contraste, San Juan y Santa Fe presentaron una ligera disminución en su puntaje, si bien sin variaciones drásticas que alteren sustancialmente su ubicación en la tabla.

¿Cómo se mide la calidad y gestión de las ciudades?

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) es una herramienta robusta diseñada por la UBA que busca ofrecer un diagnóstico integral de cada centro urbano. El índice se construye sobre la base de 31 variables y 159 indicadores detallados.

Estas variables abarcan desde la estabilidad institucional y la planificación urbana, hasta aspectos concretos como la competitividad económica, la eficiencia en los servicios públicos, la gestión ambiental y el desarrollo tecnológico. El objetivo del estudio es claro: aportar una herramienta que sirva a los gobiernos locales para diseñar políticas públicas innovadoras y avanzar hacia agendas de "ciudades inteligentes".