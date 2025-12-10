Cosecha histórica: el trigo cordobés bate récords y podría dejar 1.320 millones de dólares en la economía provincial.

La campaña 2025/26 se prepara para transformarse en un verdadero hito para el sector triguero argentino. En el país se espera una cosecha récord que oscilaría entre los 24,7 y las 25,5 millones de toneladas. El dato negativo es que los impactantes números se dan en un contexto de precios internacionales relativamente bajos para el cereal, lo que plantea un escenario de contrastes para los productores.

Impacto récord en Córdoba

La provincia de Córdoba, en línea con la tendencia nacional, se posiciona para vivir su mejor campaña triguera histórica. Las estimaciones del Departamento de Información Agronómica (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) anticipan una producción de 6,2 millones de toneladas, lo que significaría un 133% por encima del promedio, con un rendimiento inédito de 37,4 qq/ha sobre 1,8 millones de hectáreas sembradas. Las condiciones climáticas favorables y la muy buena condición general del cereal a lo largo de su desarrollo fue clave para obtener este resultado sin precedentes en la serie histórica de la institución.

El potencial económico cordobés a pesar de la baja de precios

A pesar del panorama de precios a la baja en los mercados globales, la magnitud de la cosecha cordobesa tiene un impacto directo y positivo en los indicadores económicos provinciales. La cosecha, al ser tan voluminosa, permite que los valores agregados de la producción se disparen, mitigando el efecto de las cotizaciones deprimidas.

Considerando la cotización y el volumen esperado, se estima que el Valor Bruto de la Producción (VBP) del trigo en Córdoba se proyecta en USD 1.320 millones. Este indicador, que expresa los ingresos totales generados por los actores de la cadena —incluyendo los derechos de exportación—, marca el resultado más alto registrado en la historia provincial, ubicándose un 60% por encima de la campaña anterior y USD 660 millones por encima del promedio histórico.

Además del VBP, se calcula el Ingreso Bruto de los Productores (IBP), que representa la porción del ingreso total que mantendrían aquellos agentes que participaron directamente en la actividad del cereal. Para esta campaña, el IBP en la provincia alcanzaría los USD 1.080 millones. Este valor no solo supera en un 55% la campaña previa, sino que se consolida como el más alto de la serie histórica registrada, confirmando que la cosecha récord a nivel agregado más que compensa el efecto de los bajos precios. Es importante señalar que la inversión realizada por los productores cordobeses para asegurar esta campaña extraordinaria se ubicaría alrededor de los USD 500 millones.

Panorama nacional

La tendencia alcista en la producción de trigo en Argentina se ha mantenido sostenida durante las últimas cuatro campañas. Para el ciclo 25/26, las estimaciones oficiales (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) hablan de un récord productivo de 24,7 millones de toneladas, un 33% por encima de lo obtenido en el ciclo pasado. Otras voces, como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, son aún más optimistas, estimando 25,5 millones de toneladas.

Esta corriente cosecha inédita se alcanza en un contexto de menores precios internacionales debido a una producción mundial que también será récord (829 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA), acompañada por una relación stock/consumo que se posiciona por encima del promedio. Esta elevada oferta global se refleja en las cotizaciones. El precio de exportación local para diciembre de 2025 se estima en USD 177 por tonelada, un valor USD 15 por debajo de diciembre de 2024, lo que lo ubica como el precio más bajo a cosecha de los últimos cinco años.

Las exportaciones de trigo argentino estimadas para 2026 se posicionarían en 15,5 millones de toneladas, el volumen más alto registrado en la historia. Si bien este volumen se traduciría en un ingreso de divisas de USD 3.100 millones, que se posiciona USD 1.000 millones por encima del promedio anual, no se lograría alcanzar ingresos históricos en términos absolutos debido a las menores cotizaciones de los mercados.

Un factor que está bajo la lupa en esta campaña récord es el nivel de proteína del grano, una variable que afecta directamente el precio final del cereal. En una campaña con lluvias por encima de lo normal y rendimientos récord, si el mayor potencial productivo no fue acompañado por la nutrición adecuada (disponibilidad de nitrógeno en los suelos), los niveles de proteína podrían verse afectados. Una menor proteína implica una merma en la calidad de las masas, volviéndolas menos elásticas y con menos gluten, lo que afecta la elaboración de pan y, en el caso de destino forrajero, puede generar problemas de digestibilidad.

El precio de referencia para el trigo comienza a bonificarse o rebajarse a partir del 11% de proteína. La Bolsa de Cereales de Córdoba analizó distintos escenarios productivos para la provincia, con precios que oscilan desde USD 178 por tonelada (con bonificación) hasta USD 135 por tonelada (con las mayores rebajas por proteína baja y alto porcentaje de "panza blanca").