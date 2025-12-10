La ONU pone el foco en Córdoba: reconoce el reclamo de Horizonte por la falta de agua potable

La Organización de las Naciones Unidas reconoció formalmente el planteo elevado por Cooperativa Horizonte Ltda. sobre la falta de acceso al agua potable en el fraccionamiento Villa Retiro II Anexo, en Córdoba. El caso fue incorporado a la campaña internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora cada 10 de diciembre.

Ana Cadario, representante legal de Horizonte ante la ONU, explicó que el objetivo del procedimiento especial es que el organismo internacional “emita una comunicación o una advertencia al Estado con ciertos parámetros de acceso al agua potable”. Aclaró que no se trata de una disputa judicial sino de “una reclamación por un derecho humano vulnerado”.

Agua potable: Cooperativa Horizonte propone una salida técnica y acusa inacción municipal

Cadario detalló que la instancia actual “no es aún una acción dirigida contra el Estado ni la Municipalidad de Córdoba”, sino un paso destinado a “reafirmar la existencia de los derechos humanos que consideramos están siendo vulnerados”. Si el Alto Comisionado verifica indicios de incumplimiento, “genera un comunicado al Estado argentino, que deberá canalizarlo al municipio o provincia correspondiente”.

Reconocimiento internacional y trámite ante el Estado argentino

Cadario confirmó que la problemática “salió publicada en la página de las Naciones Unidas”, lo que implica una difusión global del caso. Detalló que, si la ONU considera verosímil la violación, “el comisionado de agua y saneamiento genera un comunicado al Estado argentino, y el Estado argentino deberá canalizarlo al municipio o a la provincia que corresponda”. Se trata de un paso institucional que puede exigir explicaciones formales y generar nuevas responsabilidades.

La representante legal de la cooperativa recordó que Argentina ratificó todos los convenios internacionales de derechos humanos, por lo que “en definitiva terminan siendo recomendaciones que exhortan al cumplimiento acabado de los artículos y derechos que se han vulnerado”.

El reclamo también tiene un alcance más amplio: apunta a que “se reivindique el derecho a una vivienda digna”, y advierte que “el agua arrastra todos los otros derechos supremos, el derecho a la vida”. Finalmente, la representante destacó el carácter accesible de este mecanismo internacional: “Es un procedimiento novedoso. Lo puede iniciar cualquier persona en situación de vulnerabilidad sin necesidad de atravesar todo el proceso judicial”.