Entre cuatro destinos nacionales que marcan tendencia para 2026, tres son de Córdoba

En el 2026, las tendencias de los viajeros se focalizan en Córdoba, según el informe sobre las Predicciones de Viaje 2026 de la plataforma de reservas Booking.com, ya que tres de los cuatro destinos destacados para conocer el año próximo se encuentran ubicados en esta provincia, mientras que el restante pertenece a la Costa Atlántica: Cuesta Blanca, Villa Los Aromos y Arroyo de los Patos, son acompañados por Costa Esmeralda en la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento en base a los registros de la plataforma, los viajes van a ir mucho más allá de los itinerarios clásicos. En 2026, los viajeros van a rechazar las convenciones y se van a apoyar en las pasiones que se sienten distintivas y verdaderamente propias.

El cuarteto hace historia: la Unesco declara al género cordobés Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

En su décimo año, las Predicciones de Viajes destacan cómo las personas quieren experimentar el mundo. A lo largo de los años, estos datos clave revelaron cambios en la forma de viajar, desde los viajeros que buscan climas frescos ante el calor extremo, hasta viajeros conscientes que redefinen la elección de destinos a través de la conciencia social y ambiental.

Tres destinos tendencia de Córdoba

Cuesta Blanca. A 46 km de Córdoba Capital. Ideal para disfrutar de la naturaleza, sus ríos y paisajes que les permiten a los viajeros escaparse de la ciudad. Forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes. Esto significa que su ecosistema de bosque nativo está protegido.

Con muchas playas de arena fina, riberas y aguas cristalinas del río San Antonio, Cuesta Blanca es el lugar perfecto para disfrutar del agua, descansar, relajarse y desconectarse del ritmo urbano.

Cómo llegar: desde la Capital, es posible llegar en colectivo con Fonobus o Sarmiento. Si se viaja en auto, por Av. Fuerza Aérea (continúa como autopista RN 20) y seguir por la RP 14 que lleva hasta Cuesta Blanca.

Efecto Shakira en Córdoba: el show que marcará un récord económico y atraerá a más de 120 mil turistas a la ciudad

Para hospedarse hay cabañas, posadas y un eco camping. Para más oferta, las opciones de alojamiento se extienden en comunas cercanas como Icho Cruz y Tala Huasi.

Los balnearios El Diquecito y Playita de Los Hippies son los preferidos para descansar y refrescarse en el río y se suman el arroyo San Pablo, las Tres Cascadas y la Laguna Negra. Hay varias alternativas en gastronomía, como Paradory, un comedor al pie del ingreso a la Playa de los Hippies, y JIPI, una casabar con terrazas en medio del monte nativo, así como también restobares, pizzerías, cafeterías y proveedurías.

Villa Los Aromos. Pasarla bien al aire libre es sinónimo de visitar Villa Los Aromos, en el valle de Paravachasca, a poco más de 40 km de la ciudad Capital. Caminatas, paseos en bici, senderismo, disfrutar del río Anisacate y todas sus posibilidades son algunos de los mayores atractivos de este paraíso serrano. Ofrece diferentes balnearios y naturaleza para experimentarla en familia o con amigos.

Cómo llegar: desde Córdoba por ruta provincial 5. Para hospedarse, hay cabañas, un hotel y casas en alquiler y en materia de gastronomía es posible encontrar restaurantes, casas de té y otros comedores serranos, en las localidades aledañas como La Serranita, La Bolsa y Anisacate.

Entre los imperdibles del río Anisacate, aparecen los balnearios La Curva, Los Patos, Los Chorritos y La Cascada, entre otros. Esta localidad es especial para paseos y caminatas en medio de piedras y morteros, que recuerdan las huellas que los comechingones dejaron en el lugar.

Arroyo de los Patos. Sinónimo de tranquilidad, silencio y naturaleza, esta localidad del valle de Traslasierra se encuentra entre Mina Clavero y Nono, dos de los lugares más visitados de Córdoba. Amplias playas a orillas del río Los Sauces, con aguas calmas y poco profundas convierten a Arroyo de los Patos en un destino ideal para visitar con niños. Se encuentra rodeado de un paisaje serrano muy bonito, flora y fauna autóctona con arroyos, manantiales y senderos para recorrer.

Se movilizaron 1,4 millones de turistas, gastaron casi $250.000 millones y Córdoba entre los destinos más visitados

Esta pequeña localidad está situada a solo 3,6 km de Nono, 4,3 km de Mina Clavero y 6,9 km de Villa Cura Brochero, lo que la convierte en un punto estratégico para explorar la región.

Costa Esmeralda, en provincia de Buenos Aires

Es un balneario que ha ganado mucha popularidad en los últimos años como opción de descanso y vivienda. Presenta un ambiente más que tranquilo y exclusivo que muchas otras playas de la costa bonaerense, con casas más separadas, vegetación y espacios comunes cuidados. El lugar se focaliza en la naturaleza, la estética y el cuidado permanente de la zona y el paisaje. Ofrece playas, bosques y médanos para todos los gustos y preferencias.



