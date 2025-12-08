Se movilizaron 1,4 millones de turistas, gastaron casi $250.000 millones y Córdoba entre los destinos más visitados

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

Con un movimiento que se estimó “moderado”, los casi 1,4 millones de turistas gastaron $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año. Si bien el número de turistas que viajó creció, consideran que el clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

Resultados en Córdoba

Por su parte, desde la Agencia Córdoba Turismo, su titular Darío Capitani calificó como “positivo” el último fin de semana largo del año, ya que “se registró buena ocupación en distintos puntos turísticos como Ansenuza, Punilla, Calamuchita y Traslasierra”.

Las cuentas de la ACT arrojaron que unos 180.000 turistas que dejaron alrededor de $22.000 millones como impacto económico en la región. En cuanto los los niveles de ocupación, los números marcan que Villa General Belgrano estuvo al 65% (los categorizados llegaron al 70); Potrero de Garay 62%; La Falda 75%; Villa Carlos Paz 68% (categorizados al 74); Miramar 78%; La Cumbre 48%; Córdoba Capital 52%; Almafuerte 58%; Balnearia 100%, y Río Ceballos 65%, entre otras localidades.

Impacto por Shakira

Es enorme la expectativa para el próximo fin de semana, en el que la colombiana Shakira brindará dos recitales en el Estadio Kempes, con entradas prácticamente agotadas. Capitani consideró que “será el espectáculo artístico de mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, y precisó que “la hotelería de la Capital ya está al 100% de reservas y que además impactará en localidades de Sierras Chicas y ciudades como Carlos Paz y Alta Gracia”. Entre quienes asistirán al show y sus acompañantes se estiman que unas 120.000 personas visitarán la provincia.

Promedio de dos noches de estadías

El relevamiento de Came indica que los destinos con mayor movimiento fueron Caba, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista fue de $90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

El balance de enero a diciembre de 2025, señala que en lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones, lo que equivale a US$2.030 millones.