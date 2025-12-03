Córdoba es la primera provincia en contar con un circuito preparado para quienes viajan en motorhome

La Agencia Córdoba Turismo anunció que esta semana quedaron oficialmente habilitados los primeros 10 puntos de asistencia de la “Ruta del Motorhome”, el nuevo circuito turístico que convierte a Córdoba en la primera provincia del país en ofrecer un corredor especialmente diseñado para viajeros en motorhomes y casas rodantes. La iniciativa busca fortalecer el turismo itinerante y consolidar a la provincia como destino nacional para quienes eligen viajar en movimiento.

Propuesta única en Argentina

La Ruta del Motorhome conecta a las localidades cordobesas mediante un trazado que incluye puntos de asistencia equipados con servicios esenciales para motorhomes, como agua potable, carga de agua, descarga de aguas grises y negras espacios señalizados y accesibles.

Todos los servicios son gratuitos, fruto de un trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo, municipios y comunas, y prestadores del sector privado. El objetivo es promover el turismo en movimiento, estimular el desarrollo local y mejorar la experiencia de quienes recorren la provincia sobre ruedas.

Los primeros 10 puntos ya operativos

Estos son los puntos de asistencia que ya se encuentran disponibles para los viajeros:

Etapa inicial

Estos 10 puntos forman parte de la etapa inicial del trazado, que continuará ampliándose hasta integrar más de 20 localidades en toda la provincia, lo que permitirá consolidar una red cada vez más completa y accesible para los viajeros en motorhome.

La puesta en marcha de la Ruta del Motorhome representa un paso significativo para seguir posicionando a Córdoba como un destino innovador, diverso y preparado para recibir nuevas modalidades de turismo.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “la Ruta del Motorhome es una apuesta estratégica de la provincia para abrir nuevas formas de recorrer Córdoba, brindando servicios seguros, gratuitos y de calidad en distintas localidades. Esto nos permite potenciar economías regionales y acompañar a un segmento turístico que crece año a año”.