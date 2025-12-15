Agustín Calleri va por otro mandato en la AAT: balance de gestión y un modelo que busca continuidad

Agustín Calleri ya tomó la decisión y la hizo pública: irá por un nuevo mandato como presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). A punto de cerrar su segundo período al frente de la entidad, el extenista cordobés eligió el balance como punto de partida y dejó un mensaje claro puertas adentro del tenis nacional: la prioridad es sostener un modelo de gestión que ordenó una institución históricamente atravesada por vaivenes internos.

“Nos convertimos en una Asociación seria”, sintetizó Calleri al repasar estos años de gestión. Y agregó: “Hoy tenemos productos que pocos tienen y una situación económica sólida, que nos permite crecer”. Lejos de medir el éxito únicamente por los resultados deportivos, el presidente de la AAT puso el foco en la estructura. “Nosotros no evaluamos un año solo por la Copa Davis o la Billie Jean King Cup. Miramos el todo, y el balance es muy positivo”, explicó.

Torneos, números y jugadores

Uno de los ejes que más destaca la actual conducción es la expansión del calendario. En 2025, la Argentina cerró la temporada con siete torneos Challenger, una cifra récord. A eso se sumó el crecimiento de los torneos femeninos y una mejora sostenida en los números económicos. “El objetivo fue dejar de ser deficitarios y hacer la mayor cantidad de torneos posible, para hombres y mujeres”, sostuvo Calleri a Infobae. “Hoy estamos bien económicamente y eso no es un dato menor”.

Consultado sobre la ausencia de una gran figura individual en el circuito, el dirigente relativizó el diagnóstico: “El tenis argentino es muy vendible. Hoy tenés muchos jugadores, muchas historias y una predisposición enorme de los chicos para colaborar”.

En ese punto, Calleri marcó una diferencia generacional: “Nosotros también fuimos jugadores y hablamos el mismo idioma. Capaz que en nuestra época éramos un poco más difíciles. Estos chicos allanan el camino”.

Gestión, clima interno y conducción técnica

La relación entre dirigencia, jugadores y cuerpo técnico aparece como uno de los activos de la gestión. Calleri fue enfático al marcar los límites: “El dirigente no se mete en las decisiones deportivas. Eso es tarea de los capitanes y los cuerpos técnicos. Nuestro rol es generar armonía”.

Sobre Javier Frana, capitán del equipo de Copa Davis, fue directo: “Tiene experiencia y una tranquilidad que se nota. Los chicos están cómodos, se sienten respaldados”. Esa cercanía, reconoció, también tiene que ver con la edad y la historia compartida: “Nos ven como exjugadores, nos preguntan cosas, compartimos cenas. Eso antes no pasaba”.

Uno de los cambios más notorios de estos años se dio en el tenis femenino. “Cuando arrancamos había menos de 20 jugadoras con puntos y una sola en el Top 500. Hoy tenemos casi 30, diez entre las primeras 500 y cinco en el Top 250”, enumeró Calleri. Y subrayó: “La participación femenina creció un 58%. Hoy juegan tantas chicas como chicos”.

En paralelo, la AAT avanzó en una reorganización territorial para fortalecer el tenis juvenil y reducir costos. “La pirámide estaba invertida. Había pocos menores. Regionalizamos los torneos para que los chicos viajen menos y gasten menos”, explicó. El objetivo de fondo, insistió, es ampliar la base: “Queremos seguir metiendo el tenis en las escuelas. Sabemos que no es fácil, pero es clave para que el deporte crezca”.

La reelección y lo que viene

Consultado sobre la decisión de buscar un nuevo mandato, Calleri fue directo: “Sí, voy por el tercero”. Y descartó el desgaste: “No cansa cuando tenés un equipo que funciona y lo dejás jugar”. La “zanahoria”, según explicó, no es un objetivo puntual sino la continuidad del proceso. “Queremos potenciar lo que venimos haciendo: más torneos, más desarrollo, más presencia internacional”, señaló.

También destacó un valor agregado de la actual conducción: el vínculo directo con las cúpulas del tenis mundial. “Gaudenzi jugaba conmigo. Hoy podemos hablar directamente con la ATP y la WTA. Eso antes no existía”.

Con la confirmación de su candidatura, Calleri apuesta a validar en las urnas internas un modelo de gestión que priorizó orden, solvencia y crecimiento. La elección dirá si el tenis argentino decide sostener ese rumbo.