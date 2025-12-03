Los precios del parque acuático más grande del país en Córdoba: cuánto costará entrar a Infinito Water Park esta temporada

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, confirmó cuánto costará ingresar en su primera temporada y los precios ya generan debate. Con más de 50 atracciones, 30 toboganes, una piscina de olas con 3,5 millones de litros y capacidad para 7.000 visitantes, el complejo abrió su preventa con tickets que van desde los 79.000 hasta los 795.000 pesos, dependiendo del día y la categoría elegida.

Cuánto costarán las entradas según la categoría

La entrada Infinito Aqua, considerada la opción base, incluye flotadores, reposeras y sombrillas sujetas a disponibilidad. De lunes a jueves, los menores pagarán 79.000 pesos y los adultos 99.000; mientras que los fines de semana los valores ascienden a 99.000 y 129.000 pesos respectivamente.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la entrada Infinito Lounge suma acceso a una zona privada, pase rápido a los juegos y uso libre de flotadores y sombrillas. En este caso, los precios van de 119.000 a 139.000 pesos de lunes a jueves, y de 129.000 a 159.000 pesos los fines de semana.

La alternativa más alta será Tribu Cabaña Lounge, que incluye una cabaña privada, cuatro pases Lounge, un frigobar con bebidas, snacks, seguros de lluvia y estacionamiento. Este paquete se ubica entre los 695.000 y los 795.000 pesos según el día.

El parque funcionará todos los días de 9.30 a 19, con ingreso válido por el día completo. Las entradas no incluyen comida ni bebida, excepto en el caso del paquete Tribu Cabaña Lounge, que sí contempla consumos básicos

Cómo impacta en el bolsillo: estimaciones de gasto

Un cálculo rápido muestra algunos escenarios posibles: