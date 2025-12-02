Córdoba: baja de ventas y exportaciones obliga a Stellantis a adelantar el receso

Stellantis decidió adelantar la parada de producción en la planta de Ferreyra, en Córdoba, donde se fabrican el Fiat Cronos, la pick-up Titano y la nueva RAM Dakota. El receso de verano se extenderá por un mes completo, una medida que busca acomodar el stock y ajustar el ritmo productivo frente a la menor demanda tanto en el mercado argentino como en el brasileño.

Asi confirmaron la información fuentes de la empresa a Perfil Córdoba. “El personal de la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, tomará la licencia prevista por vacaciones durante el mes de diciembre. Durante ese periodo, se realizarán tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema industrial, previéndose la reanudación normal de la producción a partir del 5 de enero del 2026”, agregaron.

La fábrica cordobesa transita un proceso de incremento progresivo en la producción de camionetas, un segmento que hoy muestra mejor desempeño que el de autos y SUV. La decisión de adelantar las vacaciones suma, además del receso habitual y tareas de mantenimiento, la necesidad de equilibrar inventarios ante una caída más acentuada de ventas en los últimos tres meses.

Las cifras del mercado ayudan a explicar la situación. El Fiat Cronos, el modelo nacional más vendido, registró en noviembre 1.261 unidades patentadas, lo que representa una caída frente a las 1.772 unidades del mismo mes del año anterior (de 5,2% a 3,8% de participación). El Peugeot 208 también mostró un descenso: pasó de 2.606 unidades vendidas en noviembre de 2024 (7,6%) a 1.343 unidades este año (4,1%). En el caso del Peugeot 2008, si bien tuvo un leve repunte en ventas locales —de 630 unidades el año pasado a 812 este año—, sus exportaciones hacia Brasil cayeron con fuerza: de 1.746 en 2024 a 734 unidades, una baja del 58%.

El segmento de las pick-ups, sin embargo, muestra un comportamiento diferente. A nivel local, la Toyota Hilux pasó de 2.479 unidades vendidas en noviembre de 2024 a 1.831 este año, mientras la Ford Ranger cayó de 1.835 a 1.215 unidades. Este desempeño explica parte del enfoque creciente de Stellantis en la producción de camionetas en Ferreyra, donde modelos como la Titano y la nueva RAM Dakota cobran cada vez más protagonismo frente a la caída general de autos y SUV.

Aunque la compañía aún no difundió un comunicado oficial, la medida estaría ligada al menor nivel de ventas típico de noviembre y diciembre, este año más pronunciado. Según estimó recientemente el director de Ventas de Stellantis Argentina, Pablo García Leyenda, la empresa proyecta un enero con entre 75.000 y 80.000 unidades vendidas, lo que podría marcar un repunte luego de un cierre de año más débil.