UNESCO define su veredicto: el Cuarteto cordobés, muy cerca de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad

Entre el 8 y el 13 de diciembre, Nueva Delhi será sede de la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, un escenario donde Córdoba pone todas sus fichas: allí podría concretarse el reconocimiento internacional más importante en la historia del género cuartetero.

La candidatura, ya incorporada en la lista representativa que será analizada, es impulsada por la Municipalidad de Córdoba y cuenta con el aval del Estado Nacional.

Las expectativas son altas. La música que atraviesa generaciones, barrios, estadios y fiestas populares podría obtener un sello global que subraya su valor excepcional y el aporte que hace—todos los fines de semana y desde hace más de 80 años—a la identidad cordobesa.

Un proceso que empezó hace años

El expediente comenzó a gestarse durante la gestión del hoy gobernador Martín Llaryora y continuó bajo el intendente Daniel Passerini. En 2024, tras la evaluación del Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial (CAPCI), la presentación oficial ante UNESCO logró el respaldo formal necesario. El documento “Cuarteto, Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba” sintetiza años de investigación, trabajo comunitario y articulación entre autoridades, especialistas y referentes del género.

La UNESCO define al Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) como un proceso vivo, en constante transformación, recreado por las comunidades y transmitido entre generaciones. Para integrar la lista, los Estados deben demostrar no sólo la relevancia del elemento cultural, sino también las medidas concretas para su salvaguardia.

Y ahí es donde Córdoba buscó marcar la diferencia.

Talleres, debates y participación comunitaria

En los últimos años, la Municipalidad impulsó una serie de espacios para poner el foco en los sentidos identitarios del Cuarteto. Entre ellos:

* Juventudes , en el IPEM N.º 11 Alberto Cognigni, donde estudiantes debatieron sobre las prácticas coreográficas, las transformaciones del género y sus significados en la vida cotidiana.

* Familia Cuartetera , en el Centro Cultural Alta Córdoba, que reunió a artistas, públicos, periodistas y protagonistas del movimiento para reflexionar sobre organización de orquestas, evolución del ritmo y tradiciones de la fiesta popular.

* Cuarteto con Perspectiva de Género , en el Centro Cultural San Vicente, un espacio dedicado al rol histórico y actual de mujeres y disidencias en la producción del género.

* Cuarteto y Democracia, en el Centro Cultural España Córdoba, donde se trabajó sobre los vínculos entre cultura popular, participación ciudadana y vida democrática.

Argentina ya sumó tres expresiones a la lista del PCI: el Tango (2009), el Filete Porteño (2015) y el Chamamé (2020). Ahora, el Cuarteto busca acompañarlas en ese podio de tradiciones vivas con proyección global.

La historia y relevancia cultural del Cuarteto

Nacido en 1943 en la ciudad de Córdoba, el Cuarteto surgió para animar bailes populares, con una mezcla sonora que combinó expresiones criollas y melodías llegadas con las comunidades inmigrantes. La formación clásica incluía piano, violín, acordeón, contrabajo y voz. Entre sus figuras decisivas se encuentra Leonor Marzano, cuyo estilo en el piano terminó de marcar la identidad del género.

En los años 60, la incorporación de ritmos caribeños, percusión afrolatina y secciones de vientos amplió la potencia y la masividad del Cuarteto. El género resistió la censura durante la última dictadura y se consolidó como un símbolo cotidiano de Córdoba: desde los clubes barriales hasta los estadios, desde los domingos familiares hasta las madrugadas interminables.

Los bailes mantienen su magnetismo. Familias, jóvenes y público diverso asisten a presentaciones en distintos puntos de la ciudad. Las orquestas suelen estar integradas por ocho o más músicos y, entre el público, se utilizan señas manuales para identificar barrios y pertenencias. Ese código gestual se volvió parte de la liturgia cuartetera.

Popularmente conocido como tunga-tunga, su ritmo en 2/4 marca el pulso del baile: dos sílabas, dos movimientos de pies. Las coreografías pueden organizarse en rondas o en parejas tomadas de la mano, siempre sobre una base veloz y festiva.

Hoy, el Cuarteto es mucho más que un género musical. Es memoria afectiva, identidad colectiva, danza, letra, fiesta y pertenencia. Un patrimonio vivo que Córdoba comparte con orgullo y que ahora podría sumar un reconocimiento global acorde a su historia.