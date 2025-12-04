Spotify Wrapped 2025: el cuarteto cordobés volvió a destacarse entre lo más escuchado del año

El Spotify Wrapped 2025 confirmó una vez más el fuerte protagonismo del cuarteto y de los artistas cordobeses entre los gustos musicales del país. La plataforma lanzó su esperado resumen anual y reveló que Q’ Lokura y Euge Quevedo lograron posicionarse en los principales puestos de lo más escuchado durante los últimos doce meses. Otro de los nombres que brilló en el listado fue el de Luck Ra, el cantante de “Hola perdida” se ubicó en la octava posición entre los artistas más reproducidos del país.

Nico Sattler y el Chino Herrera alcanzaron el cuarto puesto entre los artistas más escuchados del país, ubicándose detrás de Bad Bunny, Un Poco de Ruido y Duki. En el Top 10 también aparecieron Emilia, Milo J, Anuel AA, Luck Ra, María Becerra y Myke Towers. Tras conocerse los resultados, los integrantes de Q’ Lokura dialogaron con Noticiero Doce y compartieron sus sensaciones. Facu contó que se enteraron del logro durante su participación en el Movistar junto a Un Poco de Ruido y destacó que el reconocimiento llega después de un año de mucho trabajo.

Euge Quevedo también figuró entre las artistas más escuchadas del Spotify Wrapped 2025. La cantante de La Banda de Carlitos se ubicó en el quinto puesto del ranking femenino, superando a Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina. Por encima de ella quedaron Nicki Nicole, Tini, María Becerra y Emilia.

Sobre el desempeño de la cantante, Nico y el Chino remarcaron el gran momento profesional que atraviesa Euge y celebraron que su crecimiento contribuya a la expansión del cuarteto a nivel nacional. Facu agregó que espera que la artista esté disfrutando del reconocimiento que consiguió junto a la LBC durante este año.