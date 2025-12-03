Divino Jazz Festival 2025 en Córdoba: fechas, programación y artistas internacionales

Pueblo Nativo Resort, Golf & Spa presenta la quinta edición del Divino Jazz Festival, un evento que se consolida como una de las propuestas culturales más destacadas de las sierras cordobesas. La edición 2025 se llevará a cabo el 12 y 13 de diciembre en Villa Giardino y reunirá a figuras internacionales del jazz contemporáneo.

Durante ambas noches, el resort será escenario de un encuentro donde la música, la gastronomía y el entorno natural se combinan en una experiencia inmersiva. El festival fue diseñado para ofrecer conciertos al aire libre, espacios de relax y una puesta artística que destaca por su originalidad.

La programación incluye la presencia de referentes del jazz global como Cyrik Atef (Alemania) en batería, Antonio Lizano (España) en saxofón, Lucas Dorado (Suiza) en percusión, JC Maillard (Francia) en guitarra y Christophe “Disco” Minck (Francia) en bajo. La dirección musical estará a cargo del percusionista Minino Garay (Francia), responsable de la producción artística.

Una de las características del festival es su dinámica creativa: los músicos invitados —que no han tocado juntos previamente— se reúnen exclusivamente para estas noches, generando fusiones únicas guiadas por partituras, improvisación y el lenguaje propio del jazz.

La propuesta incluye además una experiencia integral con gastronomía de autor, barra de cocktails, vinos seleccionados y una ambientación especialmente preparada para disfrutar del aire serrano. Los asistentes podrán recorrer distintos espacios diseñados para el encuentro y el descanso.

Información esencial