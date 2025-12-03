Córdoba lanza la edición navideña de Núcleo 11: diseño, música y patio gastronómico

Córdoba se prepara para recibir un nuevo fin de semana largo y, junto con él, una de las propuestas culturales y comerciales más esperadas de fin de año. Núcleo 11 – Mercado de Diseño Cordobés regresa con una edición especial dedicada a las fiestas, con entrada libre y gratuita. El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en la Plaza de la Música, de 17:00 a 22:00.

Núcleo 11 se presenta como “la fiesta completa del diseño cordobés” y reúne más de 45 emprendimientos que abarcan ilustración, indumentaria, joyería, cerámica, objetos y piezas editoriales. La propuesta apunta tanto a quienes buscan regalos originales para Navidad como a quienes quieran conocer lo más destacado del diseño independiente de la provincia.

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán recorrer el mercado y participar de intervenciones artísticas, instalaciones inmersivas, charlas y talleres abiertos al público. Además, habrá un amplio patio gastronómico y una programación musical que acompañará las tardes con DJ sets y shows en vivo.

Programación día por día

Instalaciones permanentes los 3 días:

“El encuentro” – LAVA

“Arqueología Nac & Pop” – Plástico Studio

“El mundo es Agua” – Vinilo Matsutake

Experiencia: Coolhunting UBP

Viernes 5 de diciembre

17:00 a 22:00 | Feria de diseño

| Feria de diseño 18:00 | DJ Set – Lupe Fernández

| DJ Set – Lupe Fernández 20:00 | DJ Set – Santa Rita

Sábado 6 de diciembre

17:00 a 22:00 | Feria de diseño

18:00 | Charla “Marcas con Sentido: Cómo diferenciarte en el universo de la indumentaria”

18:00 | DJ Set – Benja Carrizo

19:00 | DJ Set – Rodibu live set x Venom

20:00 | DJ Set – Ternura

Domingo 7 de diciembre