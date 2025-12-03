Perfil
Córdoba lanza la edición navideña de Núcleo 11: diseño, música y patio gastronómico

La feria se realizará del 5 al 7 de diciembre en la Plaza de la Música, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 45 emprendimientos, intervenciones artísticas, talleres y un patio gastronómico.

Núcleo 11
Perfil Redacción Córdoba
Córdoba se prepara para recibir un nuevo fin de semana largo y, junto con él, una de las propuestas culturales y comerciales más esperadas de fin de año. Núcleo 11Mercado de Diseño Cordobés regresa con una edición especial dedicada a las fiestas, con entrada libre y gratuita. El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en la Plaza de la Música, de 17:00 a 22:00.

Núcleo 11 se presenta como “la fiesta completa del diseño cordobés” y reúne más de 45 emprendimientos que abarcan ilustración, indumentaria, joyería, cerámica, objetos y piezas editoriales. La propuesta apunta tanto a quienes buscan regalos originales para Navidad como a quienes quieran conocer lo más destacado del diseño independiente de la provincia.

Núcleo 11

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán recorrer el mercado y participar de intervenciones artísticas, instalaciones inmersivas, charlas y talleres abiertos al público. Además, habrá un amplio patio gastronómico y una programación musical que acompañará las tardes con DJ sets y shows en vivo.

Programación día por día

Instalaciones permanentes los 3 días:

  • “El encuentro” – LAVA

  • “Arqueología Nac & Pop” – Plástico Studio

  • “El mundo es Agua” – Vinilo Matsutake

  • Experiencia: Coolhunting UBP

Viernes 5 de diciembre

  • 17:00 a 22:00 | Feria de diseño
  • 18:00 | DJ Set – Lupe Fernández
  • 20:00 | DJ Set – Santa Rita

Sábado 6 de diciembre

  • 17:00 a 22:00 | Feria de diseño

  • 18:00 | Charla “Marcas con Sentido: Cómo diferenciarte en el universo de la indumentaria”

  • 18:00 | DJ Set – Benja Carrizo

  • 19:00 | DJ Set – Rodibu live set x Venom

  • 20:00 | DJ Set – Ternura

Domingo 7 de diciembre

  • 17:00 a 22:00 | Feria de diseño

  • 19:00 | Sunset – Santi Celli & Chechi de Marcos

