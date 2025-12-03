Córdoba lanza la edición navideña de Núcleo 11: diseño, música y patio gastronómico

Córdoba se prepara para recibir un nuevo fin de semana largo y, junto con él, una de las propuestas culturales y comerciales más esperadas de fin de año. Núcleo 11 – Mercado de Diseño Cordobés regresa con una edición especial dedicada a las fiestas, con entrada libre y gratuita. El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en la Plaza de la Música, de 17:00 a 22:00.
Núcleo 11 se presenta como “la fiesta completa del diseño cordobés” y reúne más de 45 emprendimientos que abarcan ilustración, indumentaria, joyería, cerámica, objetos y piezas editoriales. La propuesta apunta tanto a quienes buscan regalos originales para Navidad como a quienes quieran conocer lo más destacado del diseño independiente de la provincia.
Durante las tres jornadas, los asistentes podrán recorrer el mercado y participar de intervenciones artísticas, instalaciones inmersivas, charlas y talleres abiertos al público. Además, habrá un amplio patio gastronómico y una programación musical que acompañará las tardes con DJ sets y shows en vivo.
Programación día por día
Instalaciones permanentes los 3 días:
-
“El encuentro” – LAVA
-
“Arqueología Nac & Pop” – Plástico Studio
-
“El mundo es Agua” – Vinilo Matsutake
-
Experiencia: Coolhunting UBP
Viernes 5 de diciembre
- 17:00 a 22:00 | Feria de diseño
- 18:00 | DJ Set – Lupe Fernández
- 20:00 | DJ Set – Santa Rita
Sábado 6 de diciembre
-
17:00 a 22:00 | Feria de diseño
-
18:00 | Charla “Marcas con Sentido: Cómo diferenciarte en el universo de la indumentaria”
-
18:00 | DJ Set – Benja Carrizo
-
19:00 | DJ Set – Rodibu live set x Venom
-
20:00 | DJ Set – Ternura
Domingo 7 de diciembre
-
17:00 a 22:00 | Feria de diseño
-
19:00 | Sunset – Santi Celli & Chechi de Marcos