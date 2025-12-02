La Navidad ya se arma en Córdoba: el Árbol del Faro se encenderá el 8 de diciembre

El tradicional Árbol de Navidad del Faro del Bicentenario ya comenzó a montarse en Nueva Córdoba, a una cuadra de plaza España, marcando el inicio de la temporada festiva en la ciudad. El encendido oficial está previsto para el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, aunque el Gobierno provincial todavía no confirmó el horario. En 2023 y 2024, la ceremonia se realizó a las 19:45.

Durante esta semana, equipos técnicos avanzan en la instalación de la estructura navideña, considerada una de las más imponentes de Sudamérica. El árbol, de 100 metros de altura, está conformado por tiras y globos dispuestos en forma de cono que envuelven al Faro como eje central. El montaje se renueva cada diciembre como un símbolo característico del paisaje cordobés.

El sistema lumínico incorporará 30 tiras LED verticales, cada una equipada con 20 globos Pixel RGBW. Estas piezas permitirán generar animaciones dinámicas, efectos de color y secuencias sincronizadas que transformarán el entorno nocturno del Parque Sarmiento. A su vez, en la base se colocarán 60 domos Pixel RGBW que proyectarán halos, pulsos y ondas de luz alrededor de toda la estructura, integrando tecnología y diseño en una experiencia visual de gran escala.

Como cada año, el encendido se realizará frente al Parque Sarmiento, en la intersección de Deodoro Roca y Carlos Thays. Allí se espera que vecinos y visitantes se acerquen a disfrutar de la ambientación navideña y del espectáculo lumínico que se convertirá nuevamente en un punto de encuentro para la ciudad en la antesala de las Fiestas.