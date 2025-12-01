Córdoba: la carne se dispara antes de las Fiestas y un asado cuesta más de $11.000 por persona

En Córdoba, el precio de la carne vacuna volvió a escalar y encendió las alertas de cara a las celebraciones de fin de año. El Índice Asado de noviembre ubicó el costo del menú para 10 personas en $112.470, lo que equivale a $11.247 por comensal, tras un incremento del 9,41% respecto de octubre.

Desde el Mercado Norte señalan que la escalada de precios modificó la conducta de los consumidores en plena previa navideña. “La gente está adelantando las compras para asegurarse los cortes que necesita para las Fiestas y congelar los valores de hoy”, explicó Sergio Machuca, referente del centro comercial.

La carne de novillo concentró el mayor peso del gasto: cinco kilos costaron $77.500, consolidándose como el producto más caro del menú. La tendencia se replica en otras variantes: el mismo asado asciende a $133.970 con ternera, $82.470 con cerdo y $55.970 con pollo. El incremento de la hacienda en pie fue el principal factor detrás de estos aumentos, que se trasladaron directamente al mostrador.

Entre los productos más buscados aparecen peceto, asado, cabritos, lechones, corderos y pavitas. Machuca remarcó que los carniceros intentan amortiguar parte del impacto para no trasladar todo el aumento al público, aunque reconoció que la tendencia es clara: la carne se encareció considerablemente y podría volver a subir en diciembre, lo que empuja a más familias a comprar con anticipación.