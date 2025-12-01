Caen 7,7% las ventas minoristas en Córdoba: indumentaria, alimentos y muebles, los rubros más golpeados en noviembre

Las pymes comerciales de Córdoba volvieron a cerrar un mes en baja. Según el relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), las ventas de noviembre retrocedieron 7,7% interanual, una caída que sigue mostrando debilidad en el consumo, aunque más moderada que en noviembre de 2024, cuando la merma había sido del 11,2%.

El estudio abarcó 11 rubros, la mayoría con desempeños negativos al comparar unidades vendidas con el mismo mes del año anterior. Entre los descensos más pronunciados estuvieron indumentaria (-10,3%), alimentos y bebidas (-9,4%), muebles y decoración (-9,5%) y ferretería y materiales para la construcción (-7,8%).

También bajaron electrodomésticos (-7,2%), artículos deportivos (-7,6%), perfumería y cosmética (-4,2%), farmacia (-5,3%) y juguetería y librerías (-5%). La única excepción fue neumáticos y repuestos, que registró un crecimiento del 2,9%, vinculado a la recomposición de precios y la reposición pospuesta de los últimos meses.

Cómo paga hoy el consumidor cordobés

El relevamiento también mostró cambios en los hábitos de compra. El 57% de las operaciones se realizó al contado, mientras que el 43% se concretó con tarjeta de crédito. Para Fedecom, este dato refleja un consumidor más cauteloso, menos dispuesto a financiarse y condicionado por tasas que, si bien bajaron, siguen siendo altas.

Desde Fedecom destacaron que tras las elecciones se observó una mayor estabilidad del mercado cambiario, lo que aportó algo de previsibilidad al comercio. Sin embargo, remarcan que la inflación sostenida y el ingreso real deteriorado siguen limitando la recuperación del consumo.

Con diciembre como el mes más fuerte del año para rubros como indumentaria, juguetería, perfumería y alimentos, las pymes esperan una mejora que compense parte de la caída acumulada.