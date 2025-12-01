Noche de los Templos: la edición que reunió a casi 2.000 visitantes y confirmó que “la fraternidad en Córdoba es única”

La Noche de los Templos 2025 volvió a confirmar el interés de los cordobeses por el patrimonio espiritual y cultural de la ciudad: con un circuito caminable que permitió visitar sinagogas, mezquitas e iglesias históricas en una sola noche. Según las estimaciones preliminares, los templos de mayor convocatoria alcanzaron picos cercanos a las 2.000 visitas, consolidándose como los puntos más buscados por su valor arquitectónico y por ser espacios que no suelen estar abiertos al público general.

“Cerca de 1500 personas visitaron la Catedral”, explicó Mara Pedicino, la directora de culto de la ciudad, a PERFIL Córdoba. En varias iglesias más pequeñas también reportaron un crecimiento notable: “Lo que me vuelve es que ha sido un éxito. En templos que normalmente no solía ir tanta gente, esta vez fueron muchísimos”.

Un circuito único: diversidad religiosa en distancias caminables

Entre los aspectos más destacados del recorrido apareció el fuerte entramado cultural que sostiene a las comunidades religiosas asentadas hace décadas en Córdoba. En palabras de la funcionaria: “Tenés 100 años de historia acá de iglesias nacionalistas de otro lado que acá apostaron, sembraron, tienen una comunidad fuerte. Y hay mucho para contar, mucho para ver y mucha diversidad que convive armónicamente y fraternalmente. Estamos hablando de ortodoxos, de católicos ortodoxos y de musulmanes. La fraternidad que se vive acá es única, realmente es destacable.”

Asimismo, aseguró que esta convivencia entre diferentes credos es “algo que no se vive en otro lado, es muy raro”.

De esta forma, la Noche de los Templos volvió a instalar a Córdoba como un polo de referencia en la región por su amplitud espiritual. La posibilidad de recorrer en pocos metros templos armenios, sirianos ortodoxos, greco-melquitas, luteranos, anglicanos, católicos y musulmanes es un fenómeno prácticamente único en el país. “Se habla de una diversidad, de una riqueza en diversidad religiosa de Córdoba que no sé si lo tiene otro lugar.”