Son horas de intensa rosca para el bloque UCR referenciado en Rodrigo de Loredo, de cara a la sesión del miércoles donde el oficialismo se apresta a aprobar —en primera lectura— el proyecto de ley de Presupuesto 2026. El alineamiento que reporta a Luis Juez ratificó su rechazo total en medio de “operaciones del PJ” que buscó —sin éxito— abrir una grieta con el libertario Gabriel Bornoroni.

El pedido de una de las voces del Foro de Intendentes de aprobar “a libro cerrado” el presupuesto del gobernador Martín Llaryora, avivó una áspera interna en la primera minoría opositora. Los radicales duros que estuvieron en el tramo final de esa reunión en el bloque no lo podían creer.

Hay un grupo de jefes territoriales que plantean darle máxima vía verde al paquete económico del gobierno del PJ en tiempos de “vacas flacas” para las arcas de los municipios. Una voz boina blanca no ocultó su bronca por el “apriete” del Panal. Otro interlocutor afirmó que eso “no va a pasar”.

Si fuera por los halcones boina blanca, la UCR rechazaría el presupuesto 2026. También hay intendentes radicales muy molestos con la administración llaryorista por “no cumplir” el acuerdo federal, como adelantó Perfil Córdoba.

“El 1% de la ‘copa’ que iba a poner no está, por lo menos en los hechos”, insistió en su crítica un radical a cargo de un gobierno local. Además, se quejó por la entrega “a cuentagotas” de los Focom y los créditos del Fondo Permanente. El planteo es compartido por varios de sus pares, pero por lo bajo.

Fuerte enojo con Mestre por fogonear una nueva interna: “Si yo saco el 3% me voy a mi casa”

“Se comunica y se promete más de lo que se cumple. Y lo mismo que se critica de la falta de federalismo de Nación se termina aplicando en Córdoba”, aportó otro jefe comunal del centenario partido.

Ante el pedido que enrareció el clima interno, un boina blanca de gestión aseguró que “no es la posición adoptada por la mesa de intendentes”. Otro radical con acceso a los despachos de los legisladores reconoció que existió el planteo, pero lo desestimó. “Eso no va a suceder”, sentenció.

En este mar de fondo de posiciones cruzadas, el radicalismo se mostrará orgánico en la toma de decisión. Definirán este lunes una postura unificada en una reunión cumbre junto a la mesa chica de los intendentes y el presidente del partido Marcos Ferrer.

Lo más probable es que se repita el escenario del año pasado. La UCR lo aprobará en general, pero rechazará una serie de artículos en particular. No obstante, ese voto llegará luego de descargar artillería pesada contra el manejo de los recursos públicos de la gestión peronista.

Mayoría oficialista

Se viene la sesión en la Unicameral donde el oficialismo volverá a poner a pruebas —sin ningún riesgo— su nueva mayoría de 35 (los propios y la aliada Karina Bruno) más el voto desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto en caso de paridad, aunque no se dará en esta ocasión clave para el gobierno de Llaryora.

El plenario promete fuego cruzado entre halcones opositores y las espadas del PJ por el alto voltaje de las críticas. De todos modos, el oficialismo avanzará con la aprobación —en primera lectura— del presupuesto 2026 y las otras dos leyes económicas del Ejecutivo llaryorista. La segunda lectura será el 17 de diciembre.

Pero antes, según su hoja de ruta, el PJ tiene definido realizar este martes una reunión de comisión con la presencia del ministro Fabián López. La oposición va con los tapones de punta. El mileista Gregorio Hernández Maqueda y los juecistas tienen la sangre en el ojo por el “incumplimiento” del funcionario de comparecer a la Unicameral para explicar los aumentos por encima de la inflación en la tarifa de Aguas Cordobesas.

Fisura cambiemista

El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) luce dividido de antemano. Eso es ganancia para el PJ. La UCR se encuentra subsumida en su áspera interna. Mientras los juecistas comandados por Walter Nostrala y el mileista Maqueda confirmaron su rechazo total, como lo adelantó este medio hace un par de semanas.

Los juecistas advierten que fueron objeto de “operaciones del PJ” con el propósito de poner en dudas su firme negativa al presupuesto 2026 del poder llaryorista. El supuesto gesto de “reciprocidad” que habría pedido el PJ a Bornoroni y luego trasladado a Juez “no existió”.

“Nadie nos dijo a nosotros de esa conversación”, declaró una voz ultrajuecista. Anticipándose a lo que venía, desde el círculo próximo a Juez le comentaron al referente libertario cordobés la posición adoptada. “Nada más que eso”, remarcó la fuente.

“Vamos a rechazar el presupuesto de Llaryora porque no estamos de acuerdo ni con las prioridades, ni con la falta de transparencia, ni con la falta de ajuste en la política”, ratificó Nostrala. En su embate contra el PJ en el poder, lanzó: “La baja de impuestos ‘histórica’ es una gran mentira”. Y cargó duro por el aumento de fondos para las agencias, “mientras le baja el presupuesto a la educación, a la seguridad y a la salud”. La UCR comparte ese reclamo, pero votará distinto.

El halcón opositor pidió esperar a ver los primeros cedulones del 2026. “El revaluó que se viene es enorme”, aseveró. Además, cuestionó: “Al campo no le baja nada de impuestos”. Los propios ruralistas reconocieron ante los opositores que “no tendrán ningún beneficio fiscal” con el presupuesto del año próximo. La mesa de enlace insiste con su reclamo de una rebaja en el impuesto de sellos para los arrendamientos y la compra de maquinaria agrícola cordobesa.

Juego en silencio

De Loredo conoce en detalle la rosca interna en la previa de la definición que adoptará la bancada que le responde por el presupuesto llaryorista. El referente radical viene manteniendo contacto directo con los intendentes boina blanca, pero guarda silencio.

Su casa es el lugar en donde recibe a cada uno de los jefes territoriales que le piden una reunión. Son muchos los que ya lo visitaron. Incluso, también aquellos que jugaron para Provincias Unidas en las legislativas. “Empiezan a volver al origen”, comentó un radical al tirar sal en la herida peronista por la dura derrota de Juan Schiaretti a manos de Milei.

El diputado nacional ya se despidió —con un video en sus redes— de la tarea legislativa en el Congreso. “Vuelvo a Córdoba”, se le escuchó decir al confirmar que se convertirá en un candidato 24/7 en su carrera a la gobernación. En esa línea, también dijo que en las elecciones del 2027 habrá una boleta que diga “Rodrigo de Loredo candidato a gobernador”. Un mensaje para los propios, los (ex) socios y los extraños.





Cómo sigue la hoja de ruta

Martes 2: Comisión con el ministro Fabián López

Miércoles 3: Sesión – 1ª Lectura Presupuesto

Jueves 4: Comisión con el ministro Horacio Ferreyra

Martes 9: Audiencia pública por Presupuesto

Viernes 12: Comisión con el ministro Sergio Busso

Miércoles 17: Sesión preparatoria / Sesión – 2ª Lectura Presupuesto