Molestia con Mestre por fogonear una nueva interna: “Si yo saco el 3% me voy a mi casa”

El jefe del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, arremetió duro contra Ramón Mestre que pretende reeditar la interna radical en su pulseada de ir por la conducción partidaria en manos del núcleo de poder que responde a Rodrigo de Loredo.

Mestre tiene entre sus manos el cronograma de elecciones internas 2026 para presionar a De Loredo y a su socio político Marcos Ferrer. El mestrismo habla de "renovación" para dar una nueva pulseada interna en la UCR de Córdoba. Lejos de autoexcluirse del juego político, el opositor al actual diputado nacional ya emitió claras señales que dará pelea.

Dirigentes del interior no ocultan su enfado recargado contra el ex intendente por querer llevar nuevamente a la UCR "al barro de la interna" siendo "funcional" al PJ. La interna se lee en clave 2027.

Radicales que manejan territorios no le perdonan a Mestre la interna judicializada que terminó en una implosión puertas adentro. Y le atribuyen todo el peso de la carga por "la peor elección en la historia del radicalismo" al cosechar el magro resultado del 3% en las legislativas del 26 de octubre.

Interna UCR: Mestre ya tiene la “hoja de ruta” para la próxima batalla contra De Loredo

El anticipo de Perfil Córdoba hizo estallar la bronca de los boina blanca contra Mestre. "Si yo saco el 3% me voy a mi casa", lanzó Gvozdenovich al salir al cruce de la jugada del referente de Confluencia que desatará un nuevo conflicto el año próximo. Un año donde la UCR con tonada deberá concentrarse en su estrategia de posicionar a su "candidato natural" -por De Loredo- pensando en 2027.

"Yo sí saco en mi pueblo el porcentaje de los votos que él sacó, me retiro de la política y dejo el lugar a otro", arremetió la espada de De Loredo en la Unicameral. "Mestre no entendió el mensaje de la sociedad", resaltó quien recorre la geografía cordobesa. "Ya cansa con las últimas acciones que viene realizando", cuestionó.

"Él le habla a los radicales queriendo ser el referente (del partido), pero sacó tan pocos votos que es más para retirarse de la política que para querer armar algo nuevo o algo distinto", alegó el parlamentario boina blanca en su contragolpe.

Al expresar su malestar con el juego de Mestre de fogonear la interna, Gvozdenovich le pidió que se retire. "Él en Córdoba Capital sacó menos del 3%. Yo en mi pueblo, pese a que la gente no lo quería votar, le hicimos sacar el 5%”, le enrostró y remarcó: "Si yo sacó los votos que él sacó, yo me retiro".

Interna “funcional” al PJ

La demanda de Mestre de elegir en internas la nueva cúpula partidaria irá en aumento conforme avance los primeros meses del 2026. Según su hoja de ruta, el 29 de septiembre vence el mandato de la actual conducción partidaria presidida por Ferrer.

En base a esta fecha, el cronograma de internas tendría que activarse varios meses antes. "Debería arrancar el 1 de junio", advirtió una voz mestrista. Al margen del fogoneo opositor, en el poder deloredista ya hablan de prórroga de mandatos.

Ante la consulta de un futuro escenario de interna que termine nuevamente en la justicia, Gvozdenovich apuntó duro contra Mestre. "Si él piensa judicializar permanentemente, nos está dando la pauta de que su juego está favoreciendo al peronismo en vez de colaborar con nuevos dirigentes a lo largo y ancho de la provincia", opinó.

"En vez de colaborar y ayudar se ha encaprichado en querer ser. La sociedad ya le dio la oportunidad en su momento y no la supo aprovechar", declaró a Perfil Córdoba el ex intendente de Arias al lanzar dardos envenenados dirigidos a quien encabeza el alineamiento opositor en la UCR.

De Loredo se despidió de Diputados: "Estoy contento con haberle ayudado al Gobierno en reformas necesarias"

De Loredo 2027

Con la mirada puesta en el próximo turno electoral donde se pondrá en juego el poder provincial, Gvozdenovich reafirmó su apoyo a De Loredo como el candidato a gobernador de la UCR cordobesa. "Es lo que dicen muchísimos radicales", aseguró y redobló el rechazo al accionar de Mestre: "El capricho o la soberbia de querer algo cuando la gente no lo va a acompañar".

En clave 2027, la espada legislativa de la UCR pidió trabajar en una propuesta de gobierno para ofrecerle a los cordobeses. Asimismo, expresó la necesidad de conformar "un gran equipo en el que estemos todos".

"La gente quiere que le resolvamos los problemas, no que hablemos de la interna del radicalismo", aseveró el radical con despliegue territorial en el sudeste provincial y concluyó: "Ver qué soluciones vamos a aportar para resolver los problemas si somos gobierno en el 27".

En un video de despedida de su tarea en la Cámara de Diputados, De Loredo ratificó su aspiración de ser gobernador de la provincia. “Me vuelvo a Córdoba que se quedó en el tiempo y que también necesita de las reformas que la vuelvan a poner en su lugar institucional, productiva, pujante y moderna”, manifestó el referente de la UCR.

“A eso me voy a dedicar”, enfatizó el diputado al confirmar que se sube a la carrera por la gobernación en 2027 en una Córdoba teñida de violeta furioso. El radical promueve un gran frente no peronista, pero -por ahora- no se sumará a la mesa opositora que conformaron Luis Juez (Frente Cívico) y Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza).