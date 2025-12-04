Operaron de una hernia a La Mona Jiménez en Córdoba

Carlos “La Mona” Jiménez fue operado con éxito de una hernia en el Instituto Cardiológico de la ciudad de Córdoba.

El cantante evoluciona favorablemente tras la intervención programada en ese centro médico.

Operación de hernia

“La hernia se produjo después de su operación de 2023, cuando le extirparon el bazo. Especialistas aseguran que este tipo de complicación es habitual tras ese tipo de cirugías”, según informe Telenoche.



“El Mandamás” se encuentra en reposo y cumple con todas las prescripciones médicas para su recuperación.

Jiménez en La Plata

El músico actuó el fin de semana pasado en el Estadio Único de La Plata en un show multitudinario que contó con la participación del Mono de Kapanga y del director técnico de Talleres, Carlos Tevez.

El próximo compromiso artístico de Jiménez será el próximo sábado 10 de enero de 2026 en el Estadio Kempes en el marco de una nueva edición del Festival Bum Bum.