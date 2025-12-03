El prócer olvidado: “Para los cordobeses, Bustos podría ser nuestro San Martín”

¿Quién fue realmente Juan Bautista Bustos? ¿Cómo puede ser que uno de los protagonistas centrales de la historia argentina —militar de las Invasiones Inglesas, firmante del Acta de Mayo, general del Ejército del Norte, aliado de San Martín y constructor del Estado cordobés— siga siendo, para la mayoría, un nombre perdido entre brumas escolares? Esa pregunta recorrió durante años la investigación del periodista y escritor Juan Stahli, y hoy encuentra respuesta en Salvar la Patria. Relatos sobre el Gral. Bustos, el libro que busca devolverle estatuto épico a un líder que la historia oficial intentó minimizar.

Stahli lo resume sin adornos: “la vida y la obra de Juan Bautista Bustos”, un personaje cuya dimensión —militar, política y cultural— sorprende incluso a quienes creen conocer la historia argentina.

Con humor filoso y paciencia de historiador, el autor admite que fue desconcertante como se opacó “la dimensión de Bustos”: un comandante que enfrentó “las dos invasiones inglesas”, participó en la Revolución de Mayo y cuya firma quedó en el acta original.

En su libro, Stahli reconstruye no solo al estratega militar, compañero de San Martín, sino también al dirigente que, tras la sublevación de Arequito, se quedó en Córdoba para “construir un estado cordobés”. Y lo hizo: redactó una Constitución, creó instituciones, impulsó escuelas, promovió oficios, dio forma a un sistema educativo y hasta trajo la segunda imprenta de la provincia, clave para la vida cultural de la época. A la luz de ese legado, el autor no duda: “Para los cordobeses, Bustos podría ser nuestro San Martín”.

La obra también desnuda la otra cara de la historia: el maltrato, la tergiversación y el olvido inducido. Stahli subraya que ese silenciamiento “no ha sido inocente”. Sarmiento y Mitre, desde los textos fundantes del relato nacional, lo “defenestran” con crudeza. Pero la correspondencia del propio Bustos —con Güemes, San Martín o Sucre— revela a un hombre culto, diplomático, tenaz y lejos de cualquier caricatura.

El libro suma además trazos íntimos, como la historia de Juliana Maure, su compañera de vida y de lucha; una mujer activa en esa revolución silenciosa que buscó ordenar una provincia convulsionada y proyectarla hacia el federalismo que nunca terminó de cuajar.

Cuándo y dónde se presenta “Salvar la Patria”

El próximo viernes 12 de diciembre, a las 19, INQUIETA Editora presentará su catálogo inicial en la Casa Histórica de la CGT Córdoba (Av. Vélez Sarsfield 137). El eje del encuentro será la presentación oficial de Salvar la Patria, que promete abrir nuevos debates sobre la identidad y la memoria política cordobesa.

Con una prosa ágil, rigurosa y a la vez cercana, Stahli invita a releer la historia desde la periferia, donde muchas veces estuvieron los verdaderos protagonistas. Y plantea una provocación saludable: tal vez la patria también se salva recuperando a quienes la construyeron y fueron barridos del relato.