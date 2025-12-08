Córdoba redefine la escuela primaria: nuevo diseño curricular y más horas de aprendizaje desde 2026

El Ministerio de Educación de Córdoba oficializó, a través de la Resolución S.E. Nº 85/2025, la implementación del Nuevo Diseño Curricular para la Educación Primaria, un cambio estructural que se aplicará desde el Ciclo Lectivo 2026 en todas las escuelas de gestión estatal y privada. La medida se enmarca en el programa TransFORMAR@Cba, destinado a modernizar la enseñanza y mejorar la calidad educativa en todo el territorio provincial.

El nuevo esquema propone una transformación integral basada en cuatro ejes: actualización institucional obligatoria, reorganización curricular centrada en capacidades fundamentales, ampliación del tiempo pedagógico y fortalecimiento de la Jornada Única Escolar.

Actualización institucional y rediseño curricular

Las instituciones deberán revisar su Plan Educativo Institucional (PEI) y redefinir su Proyecto de Mejora Institucional (PMI) 2026, incorporando las nuevas disposiciones organizativas y pedagógicas. El Ministerio establece que todo el rediseño deberá tener como base el desarrollo de capacidades fundamentales, como lectura, escritura, oralidad, pensamiento computacional, ciudadanía digital y global, resolución de problemas y habilidades socioafectivas.

Según la resolución, todas las áreas trabajarán con proyectos interdisciplinarios, situaciones integradas de aprendizaje y temáticas transversales, con mayor presencia de tecnología y articulación entre espacios.

Más horas de clase y reorganización horaria

A partir de 2026, la primaria tendrá entre 25 y 30 horas reloj semanales, dependiendo del ciclo y modelo institucional. La carga horaria contempla espacios prioritarios como Lengua y Matemática, Ciencias Sociales y Naturales, Inglés desde el primer ciclo, Educación Tecnológica, Ciencias de la Computación, Educación Física, Educación Artística y Tutorías semanales de apoyo.

La Jornada Única Escolar (JUE) tendrá lineamientos específicos que incluyen módulos de 50 minutos, proyectos integrados, ferias de ciencias y tecnología, experiencias STEAM y actividades con la comunidad educativa.

Tutorías para fortalecer trayectorias

Una de las novedades centrales es la incorporación de Tutorías de Apoyo a los Aprendizajes en todos los grados, con encuentros semanales destinados a acompañar trayectorias, reforzar contenidos prioritarios y trabajar dificultades en grupos reducidos o de manera personalizada.

El acompañamiento también se extenderá a estudiantes ingresantes y sus familias, con acciones previstas para marzo y a lo largo del año escolar. Además, todas las instituciones deberán organizar ferias institucionales de ciencias, tecnologías, artes y movimiento para mostrar procesos y resultados de aprendizaje.

Apoyo a las escuelas y postulación a “Escuelas Procursoras”

Hasta el 30 de junio de 2026, cada institución podrá postularse como Escuela Precursora dentro del proceso de implementación. Para facilitar la transición, la Provincia desplegará un Plan de Apoyo que incluye formación docente continua, asistencia técnica, acompañamiento curricular, conectividad, recursos educativos y sistemas de evaluación.

Con este conjunto de medidas, Córdoba avanza hacia una renovación profunda del sistema educativo, con más tiempo escolar, contenidos actualizados, tutorías sistemáticas, mayor integración tecnológica y proyectos interdisciplinarios que buscan asegurar aprendizajes relevantes para todos los niños y niñas de la provincia.