La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta anunció este domingo su incorporación al flamante bloque Provincias Unidas, que preside desde el miércoles 3 la legisladora santafesina Gisela Scaglia.

Arrieta accedió a su banca en la Cámara Baja como cabeza de lista de La Libertad Avanza en diciembre de 2023. En agosto de 2024 fue expulsada del espacio por fuertes desavenencias con el jefe de la bancada, Martín Menem, y formó su monobloque Fuerzas del cielo - Espacio liberal.

Unos meses más tarde se unió a otros diputados que habían dejado el bloque de La Libertad Avanza —Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González— y juntos formaron el bloque Coherencia; un tiempo después, se unieron a los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y crearon el interbloque Desarrollo y Coherencia.

En un posteo publicado en sus redes sociales, Arrieta anunció este domingo: "He decidido integrar el bloque legislativo Provincias Unidas [...] Trabajar + Hacer + Crecer". Aseguró que "no existió pase de bloque, sino oportunidades de desarrollo de leyes", y afirmó: "Demostré que un monobloque puede cambiar una votación".

También reafirmó sus "convicciones liberales" y su compromiso con el desarrollo de Mendoza y el país, enfatizando que "la Argentina del siglo XXI se construye unida" a través del diálogo. "Trabajo conforme a la labor legislativa, al contexto histórico y a las necesidades de la sociedad, como en una empresa", destacó Arrieta.

Una diputada polémica: patitos en el recinto y desconocimiento histórico

Lourdes Arrieta llegó al Congreso en diciembre de 2023 con 30 años y un estilo disruptivo que la convirtió rápidamente en viral: durante varias sesiones lució vinchas con orejas de gato y patitos de goma en la cabeza, lo que generó tanto burlas como críticas.

Pero el escarnio fue peor en 2024, a partir de su participación en una visita a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. En un primer momento, justificó su participación afirmando que “en los 70 hubo una guerra” y que “los dos lados cometieron excesos”; poco después, dijo que la habían llevado "engañada" y que no sabía quién era Astiz: "Tuve que googlearlo".

Fue en ese momento que cargó contra Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y el incidente terminó en su expulsión del bloque.

Lourdes Arrieta: “Prefiero que me reconozcan como la diputada 'patito' y no como la coimera”

Cómo queda conformado el interbloque federal Provincias Unidas

Con la incorporación de Arrieta por Mendoza, el bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados queda conformado por 22 legisladores, donde se cuentan experonistas, radicales, socialistas e integrantes de la Coalición Cívica. Así se consolidan como la cuarta fuerza de la Cámara Baja.

Ellos son: por la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Mónica Frade y Pablo Juliano; por Chubut, Jorge “Loma” Ávila; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau, Mariela Coletta y Maximiliano Ferraro; por Córdoba, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Carolina Basualdo y Juan Brügge; por Jujuy, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán; por Río Negro, Sergio Capozzi, y por Santa Fe, Gisela Scaglia —quien preside el interbloque—, Esteban Paulón, José Núñez y Pablo Farías.

Así, este interbloque heterogéneo gana peso en el armado político de cara a las batallas legislativas de 2026.

