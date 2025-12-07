Un argentino murió en Uruguay al chocar con un camión que llevaba equipos del show de Shakira

Eduardo Gerling, un argentino de de 50 años con domicilio en Concordia, perdió la vida en un choque frontal en Uruguay. El accidente trascendió este sabado, pero ocurrió el viernes 5 de diciembre cerca de las 6 de la mañana en la ruta 2 del vecino país, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, a la altura del kilómetro 202, del departamento de Soriano. Allí chocaron un camión de la empresa de logística “Mirtrans”, que transportaba equipos de sonido y material desde Uruguay para los recitales que Shakira dará en Buenos Aires desde este lunes, en tanto que Gerling manejaba una camioneta Volkswagen Amarok.

En el tremendo impacto, Gerling murió y aunque el camión sufrió importantes daños, su conductor solo resultó con algunos golpes sin importancia. Luego del accidente la Ruta 2 estuvo cortada durante varias horas, desviándose el tránsito hacia Parada Suárez.

Las autoridades debieron realizar un duro trabajo porque las grandes dimensiones del camión complicaron al equipo de rescate y atrasaron la tarea de sacar los rodados de la vía pública. Posteriormente, los agentes de la policía junto a los bomberos debieron trabajar durante varias horas despejando la zona, lo que permitió iniciar las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Eduardo Gerling, con gorra, en una foto de sus redes sociales.

Los mensajes de despedida para Eduardo Gerling

En Facebook, varias personas le dieron el último adiós al conductor fallecido. Una mujer escribió: “Hoy es un día demasiado difícil … demasiado especial... es un día cargado de emociones... de pérdidas... de reencuentros que no van a ser... De personas que ya no van a estar… Y cada pérdida es un volver a recordar momentos... personas... lugares... emociones... Que tristeza me causa perderte, Eduardo Gerling, Eduardito querido, ¡que dolor! En paz descansa, que acá seguimos celebrando tu vida. A tu manera, impecable cómo un rey, impecable, Eduardito”.

Un hombre, por su parte, fue más directo: “Q.E.P.D Eduardo, terrible desgracia, es algo increíble. Hasta siempre, loco, dale fuerzas a tu familia”. Una mujer despidió a su amigo diciendo: “Y hoy esta barra loca llora por tu partida, mi querido amigo Eduardo Gerling. Te recordaré con tus locas anécdotas de cuando éramos pendejos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Resignación para tu familia”.

HM/HB