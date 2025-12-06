Helicóptero estrellado: imputaron al piloto y la ANAC investiga la caída

El piloto del helicóptero que este jueves cayó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT), en el barrio porteño de Palermo, fue imputado en las últimas horas mientras continúan las pericias para determinar las causas del siniestro. La aeronave permaneció en el mismo sitio desde el momento del impacto y seguirá allí hasta que finalicen todas las diligencias técnicas.

Según informó la Unidad de Flagrancia Norte, el piloto, identificado como Maximiliano Leombruni de 46 años, fue imputado por el delito de lesiones culposas, luego de que varias personas resultaran heridas tras la caída del helicóptero.

El acusado continúa internado en el Hospital Fernández, donde se recupera de diversos politraumatismos. En ese centro de salud también se le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado aún no fue informado públicamente.

Respecto a las investigaciones del siniestro, que no provocó víctimas fatales, las actuaciones están a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte, organismos que trabajan para establecer con precisión qué originó la caída y si hubo fallas humanas, técnicas o de mantenimiento.

En este sentido, la zona permanecerá parcialmente restringida hasta que finalicen los análisis periciales y se expida la Justicia.

Caída. Como se recordará, el hechos se produjo en la noche del jueves, cuando la tranquilidad de un parque público lindante a la costa del Río de la Plata y vecino al aeroparque Jorge Newbery recibió un fuerte impacto. Literal.

Cuando los usuarios del Parque Manuel Belgrano ya se retiraban de su jornada de disfrute, un tremendo ruido alteró la rutina: en concreto, un helicóptero pequeño, de marca Robinson, modelo 44, perteneciente a la empresa Hangar Servicios, debió realizar un aterrizaje de emergencia en la zona de las canchas de tenis del predio, tras sufrir un desperfecto técnico cuyo origen recién se investiga.

A bordo viajaban el piloto y una pareja de pasajeros, un hombre y una mujer. Los tres sobrevivieron al impacto del descenso brusco, pero, a consecuencia de éste, la aeronave quedó volcada de forma lateral en una de las canchas y el impacto les provocó heridas de diversa consideración a los tripulantes.

En minutos fueron asistidos por personal del SAME y de bomberos y, tras estabilizarlos, se los trasladó al hospital Fernández para hacerles controles.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron sobre el incidente, la aeronave había partido a las 20.08 desde el aeropuerto de San Fernando y se dirigía al aeroparque Jorge Newbery. Ingresó a la ciudad por la zona de Puente Saavedra, sobrevoló el barrio de Belgrano y luego tomó el eje aéreo marcado por la avenida del Libertador hacia el centro.

Mientras recorría la zona, sobrevino una falla técnica que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia y eligió el predio del parque Manuel Belgrano, también conocido como ex-KDT.

La maniobra de descenso abrupto terminó con el helicóptero volcado lateralmente. Y, pese a que no hubo daños a terceros, los tripulantes resultaron heridos, aunque no de extrema gravedad.

“Cuando llegamos, los ocupantes estaban conscientes y con vida. La situación se encuentra controlada”, señalaron poco después desde el servicio de emergencia de la Ciudad.

Igualmente, para ejecutar el operativo de rescate de la mejor manera, se cortó el tránsito en un sector de la calle Salguero.

“A las 20.24 nos llegó el alerta de la caída de una aeronave y el operativo”, contó Alberto Crescenti, titular del SAME. Según relató este funcionario, el piloto fue el último en ser rescatado: presentaba traumatismos de cadera y de parrilla costal. El pasajero salió del aparato volcado por sus propios medios, también con lesiones costales, mientras que la mujer sufrió cortes menores y traumatismos.

Mientras, comenzaron los primeros pasos de las pericias para determinar qué y por qué pasó, algo usual en todo accidente aéreo.

Las primeras especulaciones indicaron que una posible explicación del suceso es que “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia”.

Tras el descenso, se registró la ruptura del rotor, lo que generó daños en la hélice, desestabilizó la aeronave y provocó su vuelco cuando estaba en tierra.

En las últimas horas se indicó que la empresa dueña del aparato, Hangar Servicio, ofrece en su página web vuelos privados y ejecutivos, en los que incluye destinos nacionales e internacionales.

El mismo modelo que el accidente de Piñera

E.G.

Este jueves por la noche cayó, en el ex circuito KDT del barrio porteño de Belgrano, un helicóptero Robinson R44. Lo curioso es que este modelo es el mismo en el que el expresidente chileno Sebastián Piñera se accidentó y falleció hace casi dos años.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la aeronave del incidente en Belgrano y la del fatal accidente del exmandatario son el mismo modelo. En el caso de este jueves por la noche y a la espera de pericias mecánicas, se baraja la hipótesis de desperfectos en el motor, mientras que, en el accidente de Piñera, la reconstrucción de los hechos indicó que el chileno perdió el control de su helicóptero Robinson R44.

El 6 de febrero de 2024, Piñera había acudido a un almuerzo en casa del empresario José Cox junto con su hermana y un empresario con su hijo. Al mando de su helicóptero Robinson R44 Raven II, el expresidente retornaba de la casa ubicada en el sector de Ilihue, en la comuna de Lago Ranco cuando, a pocos metros de la orilla y habiendo hecho un golpe en la superficie en el agua, la aeronave perdió el control y cayó a las aguas del lago Ranco en el sector de Ilihue tras avanzar solo algunos metros.