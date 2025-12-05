Vacunación infantil: Córdoba alcanza solo el 60% de cobertura cuando la meta es del 95%

La provincia de Córdoba enfrenta una preocupante crisis de cobertura vacunal infantil. Según datos oficiales revelados esta seman, apenas el 60% de la población infantil está vacunada, muy por debajo de la meta del 95% establecida como objetivo nacional para garantizar la inmunidad colectiva.

La doctora Sonia Nieva, directora general de Planificación Estratégica en Gestión de Salud de la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial de la provincia, confirmó en una entrevista radial que la cobertura infantil "no llega al 60%", cuando a esta altura del año deberían alcanzar entre el 85% y el 95%.

"En este momento deberíamos tener entre un 79 y un 84% de la población vacunada", explicó Nieva, quien agregó que el objetivo final es llegar al 95%. La funcionaria calificó el déficit como significativo y confirmó que "estamos poniendo en riesgo no solamente al niño en cuestión, sino también estamos poniendo riesgos al resto de la gente".

Un problema nacional con consecuencias fatales

La baja cobertura de vacunas no solo afecta a Córdoba, sino que representa una problemática nacional con consecuencias graves. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va de 2025 se registraron siete fallecimientos por tos convulsa, todos en menores de dos años. Entre las semanas uno y 47 de este año se reportaron 5.110 casos sospechosos, de los cuales 688 fueron confirmados.

La suba de aportes a la Caja pone en pie de guerra a los gremios y desata el debate en la Unicameral

Córdoba se encuentra entre las provincias con mayor registro de casos de coqueluche, junto con Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe. La situación resulta especialmente crítica porque cuatro de los siete niños fallecidos tenían menos de seis meses y ninguno figuraba en el Registro Nominalizado de Vacunación con las dosis correspondientes.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) informó que ninguna de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación alcanzó el 95% de cobertura en 2024, lo que dejó una "fragilidad inmunológica colectiva" que expone a la población más vulnerable.

Movimientos antivacunas: una de las principales causas

Al ser consultada sobre las causas del déficit, la doctora Nieva señaló que el movimiento antivacunas constituye uno de los factores principales. "Es una de las causas", afirmó, aunque aclaró que también existen casos de padres que simplemente no llevan a sus hijos a vacunar.

El retroceso más alarmante es el de la vacuna triple viral aplicada a los cinco años: su aplicación cayó al 46%, lo que implica una baja de más de 44 puntos comparada con el promedio del período 2015-2019. En el caso de la vacunación contra la tos convulsa, el calendario oficial establece tres dosis durante el primer año de vida, refuerzos a los 15-18 meses, a los cinco años y a los once años, además de la aplicación durante el embarazo.

F16 en Córdoba: las aeronaves ya aterrizaron en Río Cuarto

La directora de Planificación Estratégica fue enfática al defender la vacunación como herramienta de prevención: "Yo tengo casi 30 años de médica y no he visto casos de sarampión y es por el efecto de las vacunas. No vemos casos de poliomielitis. ¿Por qué no vemos polio? Por las vacunas. Por eso no vemos polio".

Además, subrayó el concepto de inmunidad colectiva: "Si yo me vacuno también te protejo a vos y si vos te vacunas también proteges a tu compañero". En esa línea, insistió en que "hay muy poco fundamento para ser antivacuna" y que la ciencia ha demostrado que las vacunas mejoran la calidad de vida.

Comparación con años anteriores

La situación actual representa un deterioro respecto a años previos a la pandemia. Según explicó Nieva, el año pasado tuvieron "porcentajes parecidos a los de este año", pero para encontrar mejores coberturas es necesario remontarse a años anteriores al COVID-19.

Sin embargo, datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran cierta mejora en algunas vacunas del primer año de vida durante 2024: la Hepatitis B subió 14,9 puntos (de 68,1% a 83%), la BCG sumó 13,3 puntos (de 73,8% a 87,1%), la vacuna quíntuple a los seis meses creció 10 puntos (de 68,8% a 78,8%). No obstante, estas cifras siguen distantes del objetivo del 95%.