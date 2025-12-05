La suba de aportes a la Caja pone en pie de guerra a los gremios y desata el debate en la Unicameral

El debate del presupuesto 2026 y las otras dos leyes económicas del gobierno de Martín Llaryora, que avanza hacia su segunda lectura, se tensionó por el reclamo gremial y el contrapunto entre halcones cambiemistas y espadas oficialistas por la suba de los aportes de los estatales a la Caja de Jubilaciones.

Los gremios estatales se declararon en estado de alerta y se movilizarán el martes a la Unicameral -día de la audiencia pública- para expresar su rechazo al aumento de los aportes de los trabajadores a la Caja que contempla un artículo específico de la modificación al Código Tributario que forma parte del paquete económico.

"Empleados estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y al Apross ya hicimos el esfuerzo con más aportes a ambos organismos y pérdidas del poder adquisitivo de los salarios desde que asumió el gobierno provincial", afirmaron las cúpulas sindicales. "De ninguna manera permitiremos nuevos descuentos ni rebajas salariales", remarcaron.

En un pronunciamiento conjunto donde dejaron constancia del contundente rechazo, los 17 gremios aportantes a la Caja exigieron la "supresión" del artículo 63 de la reforma al Código Tributario 2026 en el trámite legislativo.

La demanda sindical aviva la tensión rumbo a la aprobación en segunda lectura del paquete económico prevista por el PJ para el 17 de diciembre. El bloque juecista ya fijó su "rechazo total". La UCR expresó su apoyo en general, pero se pronunció en contra de este punto y de otros 47 artículos de todo el combo llaryorista a la hora de la votación en particular.

"Facultase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de las disposiciones del artículo 6° de la Ley N° 8.024 -TO por Decreto N°407/2020-, a incrementar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores comprendidos en dicha ley, hasta a un 4% y previo informe de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba previsto en la citada norma. La facultad prevista en el párrafo precedente puede ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2027", señala el artículo de la polémica.

Con los ánimos alterados que se reflejan en el "estado de alerta", los gremios SEP, UEPC, SUOEM, Luz y Fuerza, Legislativos, Judiciales y UPS, entre otros, advirtieron que no avalan "ningún avance regresivo" y reafirmaron su rechazo a esta facultad que dispondrá el Ejecutivo provincial de "incrementar unilateralmente" hasta un 4% las alícuotas de aportes personales establecidas en la Ley 8.024 (Régimen general de jubilaciones).

En la mañana del martes, la Unicameral será escenario de la protesta. Los dirigentes de cúpula del arco gremial demandaron una urgente audiencia con el presidente provisorio de la Legislatura antes del inicio de la audiencia pública. Facundo Torres adelantó que recibirá a los representantes sindicales para escucharlos. Los gremialistas pretenden activar una mesa de diálogo para evaluar "alternativas viables" que "no impliquen la reducción de los salarios de los trabajadores ni afecten derechos previsionales consolidados".

Rechazo opositor

Desde la oposición, los legisladores Alejandra Ferrero (UCR) y Walter Nostrala (Frente Cívico) ya lanzaron sus golpes contra el gobierno por este tema que pone en pie de guerra a los estatales. Los halcones cambiemistas lo dijeron antes y durante la sesión del miércoles, en la cual el PJ avanzó con luz verde para el presupuesto 2026.

"Que se vayan preparando los empleados públicos porque se viene un aumento en la alícuota personal del 4%. Recordemos que los empleados aportan el 11 y además ya le cargaron un 4% para el fondo de desequilibrio de la Caja de Jubilaciones. Y ahora, se faculta al Ejecutivo para meter otro aumento del 4% para los empleados públicos, provinciales y municipales", alertó la deloredista en su embate.

"Se siguen haciendo pesar sobre los hombros de los trabajadores activos el déficit de la Caja de Jubilaciones", arremetió la integrante de la bancada radical.

El juecismo, en la voz de Nostrala, lo venía reclamando. Con en este presupuesto, el PJ en el poder "tiene previsto aumentarle un 4% el aporte de su sueldo” a los estatales "pasando de un 11% hasta un 15%". "LLaryora prefiere meterle la mano en el bolsillo a nuestros trabajadores que achicar en las agencias y en los gastos obscenos" de su gestión, fustigó a través de las redes sociales la espada de Luis Juez en la Unicameral.

El PJ logró luz verde con el “apoyo limitado” de la UCR de De Loredo, mientras el bloque de Juez lo rechazó

Voz oficialista

Al salir al cruce, Torres señaló que esta facultad no es nueva. "Ya venía del presupuesto 2023 de la gestión anterior, con un tope del 2%. Lo único que hacemos ahora es proponer llevarlo al 4%", sostuvo.

El parlamentario, quien ya tomó las riendas de la conducción del bloque PJ tras la partida de Miguel Siciliano al gabinete de Llaryora, aseguró en su descargo que "esa facultad nunca se usó, pero si en algún momento hubiera que hacerlo, el 4% permite un prorrateo con un criterio solidario, donde aporten más quienes más cobran".

Al anticipar que recibirá a los representantes sindicales para una apertura al diálogo por el tema en cuestión, Torres pidió centrar la discusión sobre cómo se financia el déficit de la Caja de Jubilaciones, que para el año 2026 está previsto en 750 mil millones de pesos. "Este es el debate de fondo", apuntó.

"¿Quién pone la plata que falta para que los 120.000 jubilados provinciales cobren sus haberes?”, planteó la espada oficialista y advirtió del "gran esfuerzo" que hacen los cordobeses para "sostener el pago de jubilaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos, con un haber promedio de $1.700.000, uno de los más altos del país".

En su contragolpe, Torres puso la lupa sobre las jubilaciones altas que se pagan y en la volteada cayó el gremio de los municipales. "Los cordobeses ponen 55 mil millones de pesos para los 6.300 jubilados del SUOEM", remató.

Por último, el oficialista exhortó a dar el debate por el financiamiento de la Caja “con seriedad y con altos niveles de consenso social", para encontrar soluciones que "terminen de una vez por todas con este gran problema que afecta a todos los cordobeses".