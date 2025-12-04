Córdoba: gremios estatales rechazan el aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones

Los gremios estatales de la provincia de Córdoba manifestaron su rechazo absoluto al artículo 63 del proyecto normativo difundido recientemente, que faculta al Poder Ejecutivo a incrementar de manera unilateral hasta un 4% las alícuotas de aportes personales a la Caja de Jubilaciones. Las organizaciones sindicales solicitaron que dicho artículo sea retirado del debate legislativo.

Desde el arco gremial sostienen que la iniciativa implica un avance regresivo que afectaría directamente el salario de los trabajadores y vulneraría derechos previsionales consolidados. Plantean además que las medidas, bajo el argumento de sostenibilidad del sistema, no deben recaer solo sobre los empleados activos ni desconocer los principios de equidad, solidaridad y progresividad.

Los sindicatos remarcaron que los trabajadores estatales ya realizaron esfuerzos económicos desde el inicio de la gestión provincial, con incrementos en los aportes a la Caja de Jubilaciones y a APROSS, además de la pérdida del poder adquisitivo. En este marco, advirtieron que “de ninguna manera permitirán nuevos descuentos ni rebajas salariales”.

Ante esta situación, los gremios solicitaron una audiencia urgente con el presidente provisional de la Legislatura antes de las audiencias públicas del proyecto. Buscan abrir una instancia formal de diálogo para evaluar alternativas sin impacto negativo en los ingresos de los trabajadores.

El comunicado lleva la firma de SEP, SELC (Legislativos), UEPC, ACEC (Casinos), Gráficos, ADEME, Luz y Fuerza Regional, Luz y Fuerza Río Cuarto, Sivialco, Músicos, UPS, Judiciales, Federación de Municipales, AMET, APSE, Bancarios, SUOEM y Luz y Fuerza Córdoba.