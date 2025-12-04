Córdoba: cayó un joven acusado de estafar $200 millones con inversiones falsas

Un joven de 20 años fue detenido en Córdoba acusado de haber estafado alrededor de $200 millones mediante supuestas inversiones financieras que ofrecía a fieles de una iglesia evangélica, según informó la fiscalía que investiga al menos cinco casos y anticipa que podrían aparecer nuevas víctimas. El detenido fue identificado como Agustín Ezequiel Schiro Avaro, quien quedó imputado por estafas reiteradas.

Las denuncias señalan que Schiro Avaro captaba a sus víctimas dentro del ámbito religioso, donde asistía con frecuencia y donde habría generado la confianza necesaria para convencerlas de entregar sus ahorros con la promesa de obtener importantes ganancias. La causa se inició en junio, cuando comenzaron a presentarse los primeros testimonios.

Según la investigación, el acusado se presentaba como trader y aseguraba invertir el dinero en operaciones financieras, pero los rendimientos prometidos nunca llegaron. Los primeros cinco denunciantes suman un perjuicio estimado en más de $29 millones y 114.760 dólares, aunque los investigadores estiman que el monto total ronda los $200 millones.

El joven fue detenido días atrás en San Francisco, adonde habría intentado refugiarse tras conocerse las primeras denuncias, y luego fue trasladado a la Cárcel de Bouwer. Las autoridades adelantaron que será indagado en las próximas horas, tras lo cual regresará al establecimiento penitenciario.

Desde la fiscalía remarcaron que, por el momento, no se investigan maniobras con criptomonedas, sino supuestas inversiones en la Bolsa de Valores formalizadas a través de contratos de servicios firmados por los propios denunciantes. También destacaron que el acusado tenía influencia dentro de la iglesia, donde dictaba cursos de trading.

Los investigadores sospechan que podría haber más personas damnificadas, tanto en Córdoba capital como en San Francisco. En este marco, continúa la recolección de pruebas y la fiscalía no descarta que nuevas víctimas se presenten a denunciar en los próximos días.