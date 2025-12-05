Pago de sueldo y aguinaldos de empleados públicos: provincia acuerda una ayuda para los municipios

La Provincia de Córdoba presentó este viernes un conjunto de resoluciones orientadas a fortalecer la capacidad financiera de los gobiernos locales frente a las obligaciones de fin de año, particularmente el pago de sueldos y aguinaldos. El anuncio se realizó durante una nueva reunión de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios, encabezada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Colectivos, estacionamiento y recolección de basura: cómo funcionarán los servicios en la ciudad de Córdoba este finde XL

Entre las medidas centrales se encuentra la ampliación de los alcances del Acuerdo Federal 2024, un instrumento que permite a municipios y comunas consolidar deudas con el Gobierno provincial y sus organismos. La extensión de este mecanismo busca brindar mayor previsibilidad financiera y aliviar las cargas administrativas en un contexto de alta demanda presupuestaria.

Otro punto destacado es el prorrateo de las cargas patronales correspondientes a diciembre, un mes que incorpora también el pago del medio aguinaldo. Según lo acordado, estas cargas se distribuirán equitativamente en tres meses: diciembre 2025, enero y febrero de 2026, lo que permitirá descomprimir el impacto en las arcas municipales.

Además, el ministro Calvo informó que ya está disponible la segunda cuota del Fondo Federal, una herramienta firmada en abril por más de 400 intendentes y jefes comunales. El desembolso apunta a sostener obras, servicios y compromisos salariales en todo el territorio provincial. “Esto nos dará un orden mayor en la asignación de los recursos que la Provincia invierte en municipios y comunas”, afirmó el funcionario.

Uber habilitado en Córdoba: se abre la inscripción de autos y choferes para la aplicación

La reunión contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Economía y Gestión Pública, así como de representantes municipales de distintos partidos políticos y regiones, lo que permitió un intercambio amplio sobre las necesidades actuales del sector público local y la implementación de las nuevas disposiciones.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales y reforzar la asistencia a los gobiernos locales, en un momento que suele exigir mayor capacidad de gestión y equilibrio financiero.