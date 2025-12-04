Uber habilitado en Córdoba: se abre la inscripción de autos y choferes para la aplicación

La Municipalidad de Córdoba oficializó la habilitación de Uber y de la aplicación local Viajá Ya (RAI) para operar como prestadoras del servicio de transporte público mediante plataformas digitales. La medida llega tras un proceso de análisis documental y tecnológico llevado adelante por el municipio, y se suma a la autorización obtenida previamente por Cabify.

Inscripción para conductores de Uber

Con la aprobación de estas empresas, los conductores y vehículos asociados a las tres plataformas ya pueden inscribirse en el Registro Digital Municipal, donde deberán completar los trámites necesarios para empezar a trabajar de forma legal en la ciudad. Según informaron autoridades municipales, en las próximas semanas se sumarán otras tres iniciativas locales que están en instancia final de evaluación.

La medida fue adelantada a Perfil Córdoba por el secretario de gobierno Rodrigo Fernández. Se espera conocer la cantidad de choferes que se terminarán inscribiendo. La plataforma aseguraba que casi 20 mil personas estaban registradas en sus sistemas, la municipalidad informó que un poco más de 1000 personas estuvieron consultando por la documentación necesaria para sumarse.

Requisitos para choferes

- Quienes quieran prestar el servicio deberán presentar:

- DNI

- Licencia de Conducir Profesional Clase D1

- Póliza de ART o Seguro de Accidentes Personales

- Certificado de antecedentes, tanto nacional como provincial, sin causas ni condenas penales pendientes

- Certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual

Todo el procedimiento se realiza de manera online y el municipio publicó instructivos paso a paso en el Registro Digital: cordoba.gob.ar/registro-digital

La habilitación marca un avance en la regulación del servicio de transporte mediante aplicaciones y abre una etapa de integración formal de las plataformas al sistema urbano.